Полювання на Нессі: в озері Лох-Несс помітили таємничу фігуру (фото, відео)

Міфічний мешканець знаменитого шотландського озера століттями ховається від туристів і дослідників. Але, можливо, Нессі вдалося виявити.

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Нессі, як ласкаво називають знамените Лох-несське чудовисько, таємничого мешканця однойменного озера в Шотландії, можливо, виявлено. Шон Слоггі, досвідчений місцевий шкіпер, виявив на гідролокаторі загадкову фігуру. Про це пише Daily Mail.

Нове зображення Нессі

Хоча джерело звуку залишається незрозумілим, 30-річний Слоггі каже, що "ніколи не бачив нічого подібного".

"Дивина того, що відбувалося, була лякаючою — це те, що позбавляє дару мови", — сказав він.

Сонар показав, що на глибині майже 98 метрів ховається великий об'єкт, який здивований капітан описав як "найбільше, що я коли-небудь бачив". Невідомий об'єкт було виявлено ще 22 вересня.

Сонар виявив на дні Лох-Несс таємничий об'єкт Фото: Скриншот

З огляду на його витягнуту форму і характерні особливості, що вказують на наявність повітряних кишень, команда не могла не замислитися над питанням, чи пов'язані показання сонара з відомим Лох-несським чудовиськом.

Незважаючи на те, що вони повернулися на місце події для розслідування, таємничий об'єкт зник, залишивши команду здивованою.

"Ми бачили всілякі види риб, яких тут бути не повинно, але це? Це було щось особливе", — сказав Слоггі.

Як не дивно, останній великий гідролокаційний контакт в озері Лох-Несс стався майже рівно чотири роки тому, 24 вересня 2020 року.

Ця новина з'явилася незабаром після того, як фотографиня опублікувала "переконливі" знімки того, що, на її думку, є міфічним Лох-Неським чудовиськом, після того як тримала їх у секреті протягом п'яти років.

52-річна Чі Келлі зробила фото істоти з шотландського фольклору, але не показувала їх, побоюючись насмішок.

Перші 15 зображень було презентовано торік, і тепер подкаст The Cryptid Factor опублікував і проаналізував усі наявні знімки: 71 кадр.

Зображення були об'єднані у відео, і на них, мабуть, видно, як щось рухається озером Лох-Несс.

Незважаючи на те, що багато зображень так званого монстра, включно зі знаменитим фото, зробленим 1934 року полковником Робертом Кеннетом Вілсоном, виявилися підробкою, це не завадило туристам щорічно приїжджати до цього району, сподіваючись побачити міфічне чудовисько.

Що таке Лох-несське чудовисько

Чутки про дивну істоту, що мешкає у водах озера Лох-Несс, ходять уже кілька десятиліть, проте доказів, що підтверджують ці твердження, знайдено мало.

Можливий вигляд Лох-несського чудовиська Фото: Shutterstock

Одне з перших спостережень, яке, як вважають, і стало причиною сучасної лихоманки Нессі, відбулося 2 травня 1933 року.

Цього дня газета Inverness Courier опублікувала статтю про місцеву пару, яка стверджувала, що бачила "величезну тварину, яка катається і пірнає по поверхні".

Ще одне відоме повідомлення про спостереження — фотографія, зроблена 1934 року полковником Робертом Кеннетом Вілсоном.

Пізніше один з учасників, Кріс Сперлінг, викрив це як містифікацію, зізнавшись на смертному одрі, що фото були постановочними.

Найзнаменитіше фото Нессі, яке вважають містифікацією

Вважається, що перше зареєстроване спостереження за чудовиськом відбулося 565 року нашої ери, коли ірландський місіонер Святий Колумба натрапив на гігантського звіра в річці Несс. Настоятель Айонського монастиря писав, що "святий чоловік вигнав чудовисько молитвою".

Але ніхто так і не дав задовільного пояснення цим спостереженням, хоча 2019 року "експерт з Нессі" Стів Фелтхем, який 24 роки спостерігав за озером, заявив, що, на його думку, насправді це був гігантський звичайний сом, який мешкає у водах Балтійського і Каспійського морів у Європі.

Але інтерес до Нессі не згасає. Про зустрічі з "чудовиськом" заявляють багато туристів і місцевих жителів, описують істоту з довгою шиєю і щитками на хребті. Деякі вважають, що Нессі — це довгошиїй плезіозавр, який дивом вижив, коли всі інші динозаври вимерли.

Скептики вважають, що туристів лякає величезний осетер або зовсім затонулі шотландські сосни, які спливають на поверхню і можуть нагадувати живу істоту. І жартують, що шанси побачити Лох-несське чудовисько зростають після кількох порцій шотландського віскі.

Нагадаємо, у вересні дослідники озера Лох-Несс припустили, що в озері живе не одне чудовисько, а два. І навіть показали відео, що підтверджує їхні слова.