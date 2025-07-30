Лох-несське чудовисько виринуло з води: туристка стверджує, що зняла міфічну істоту (фото)

Туристи стверджують, що змогли зняти Лох-Неське чудовисько, яке виринало з води. Мисливці за Нессі стверджують, що це була перша поява чудовиська цього літа.

Related video

Жінка на ім'я Лівія зробила знімки під час своєї прогулянки замком Уркхарт на березі озера Лох-Несс. На знімках видно, як чорна фігура підіймається з води та назад пірнає, рухаючись проти течії, пише Daily Mail.

У Центрі досліджень Лох-Несс заявили, що на кадрах дійсно може бути міфічне чудовисько, пошуками якого займається ця організація.

Новий знімок Лох-несського чудовиська Фото: LNC/Pen News

"Це завжди хвилюючий момент, коли нова поява пробуджує більший інтерес до озера і його мешканців. Відео Лівії безумовно зацікавило людей, навіть якщо це був тюлень, гілка дерева або ж голова монстра", — заявили в центрі.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Також мисливці на Нессі додали, що це було перше спостереження монстра з травня цього року.

У цей же час у Центру досліджень Лох-Несса з'явився новий капітан Стів Глю, який стане біля штурвалу дослідницького судна Deepscan. Воно оснащене гідролокатором для дослідження глибин озера.

Глю стверджує, що і сам бачив Лох-Неське чудовисько 2019 року, коли вів свій катер на південь озером.

"Раптово з води показалися класичні горби, які то зникали, то знову з'являлися над крайкою води. Я схопив телефон і встиг зробити знімок якоїсь темної маси, що підіймається до поверхні. Досі я вважаю, що мені вдалося мигцем побачити чудовисько", — каже новий капітан дослідницького судна.

На знімку, який зробив Глю, дійсно, видно якийсь чорний горб, що височіє над водою.

У Центрі сподіваються, що їхній корабель Deepscan зможе врешті-решт підтвердити або спростувати міф про Лох-неське чудовисько.

Нагадаємо, мисливці за Лох-несським чудовиськом справді бачать щось в озері. Нове дослідження показало, що багато мисливців за Лох-несським чудовиськом справді бачать щось в озері. Експерти кажуть, що частина очевидців зовсім не бреше про свій досвід.