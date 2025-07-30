Научились ходить на ногах пока сидели на деревьях: теорию эволюции человека придется пересмотреть

Долгое время считалось, что наши предки перешли от лазанья по деревьям к хождению по земле, когда изменение климата превратило леса в саванны. Но новое исследование показало, что это не совсем так.

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Авторы нового исследования говорят, что этот процесс был намного сложнее, чем считалось ранее. К примеру, многие ранние гоминины сохранили свою способность лазать по деревьям даже после того, как научились прямохождению, пишет Discover.

Исследование показало, что в долине Исса в Танзании шимпанзе продолжают отлично лазать по деревьям, при этом живя в саваннах. Такое поведение может объяснить, почему многие ранние гоминны были не только научились прямо ходить, но и прекрасно лазали по деревьях. Для шимпанзе крайне важно максимально использовать возможности лазанья по деревьях в саваннах, где до плодов добраться не так легко. Именно это могло способствовать развитию способа передвижения по деревьях, который в последствии способствовал развитию прямохождения у наших предков.

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“Десятилетиями предполагалось, что прямохождение возникло, когда мы спустились с деревьев и нуждались в передвижении по открытой саванне. Мы показываем, что безопасное и эффективное перемещение по кронам деревьев может оставаться очень важным для крупной полудревесной обезьяны даже в открытой среде обитания. Адаптация к древесному, а не наземному образу жизни, возможно, сыграла ключевую роль в формировании ранней эволюции человека”, - говорит автор исследования из Института эволюционной антропологии Общества Макса Планка Рианна Драммонд-Кларк.

Современные шимпанзе в Танзании живут в условиях, схожих с теми, в которых жили наши предки в древних саваннах. Поэтому ученые считают, что их образ жизни поможет понять эволюционное прошлое человека.

Драммонд-Кларк со своими коллегами наблюдала за шимпанзе в долине реки Исса, изучая то, как животные находят себе пищу. Полученные результаты подтвердили, что шимпанзе проводили значительную часть своего времени в поиске пищи на деревьях.

Также шимпанзе искали себе корм на более крупных деревьях, где было больше всего плодов. Шимпанзе также адаптировали свое передвижение по деревьям, учитывая тонкие ветви. Этот навык позволил обезьянам питаться плодами, листьями и ягодами. Для того, чтобы добраться до такой вкусной пищи шимпанзе вовсе не карабкались. Они повисали на ветвях или стояли на них с помощью задних лап, а передними держались за соседние ветви.

Такой тип вертикального продвижения мог пригодиться нашим предкам в саваннах. Ученые считают, что если такой тип передвижения был развит у ранних гомининов, тогда именно он помог им развить прямохождение.

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