Навчилися ходити на ногах поки сиділи на деревах: теорію еволюції людини доведеться переглянути

Довгий час вважалося, що наші предки перейшли від лазіння по деревах до ходіння по землі, коли зміна клімату перетворила ліси на савани. Але нове дослідження показало, що це не зовсім так.

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Автори нового дослідження кажуть, що цей процес був набагато складнішим, ніж вважалося раніше. Наприклад, багато ранніх гомінінів зберегли свою здатність лазити по деревах навіть після того, як навчилися прямоходіння, пише Discover.

Дослідження показало, що в долині Ісса в Танзанії шимпанзе продовжують відмінно лазити по деревах, при цьому живучи в саванах. Така поведінка може пояснити, чому багато ранніх гомінних були не тільки навчилися прямо ходити, а й прекрасно лазили по деревах. Для шимпанзе вкрай важливо максимально використовувати можливості лазіння по деревах у саванах, де до плодів дістатися не так легко. Саме це могло сприяти розвитку способу пересування по деревах, який надалі сприяв розвитку прямоходіння у наших предків.

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"Десятиліттями припускали, що прямоходіння виникло, коли ми спустилися з дерев і потребували пересування по відкритій савані. Ми показуємо, що безпечне й ефективне переміщення по кронах дерев може залишатися дуже важливим для великої напівдеревної мавпи навіть у відкритому середовищі існування. Адаптація до деревного, а не наземного способу життя, можливо, зіграла ключову роль у формуванні ранньої еволюції людини", — каже автор дослідження з Інституту еволюційної антропології Товариства Макса Планка Ріанна Драммонд-Кларк.

Сучасні шимпанзе в Танзанії живуть в умовах, схожих з тими, в яких жили наші предки в стародавніх саванах. Тому вчені вважають, що їхній спосіб життя допоможе зрозуміти еволюційне минуле людини.

Драммонд-Кларк зі своїми колегами спостерігала за шимпанзе в долині річки Ісса, вивчаючи те, як тварини знаходять собі їжу. Отримані результати підтвердили, що шимпанзе проводили значну частину свого часу в пошуку їжі на деревах.

Також шимпанзе шукали собі корм на більших деревах, де було найбільше плодів. Шимпанзе також адаптували своє пересування по деревах, враховуючи тонкі гілки. Ця навичка дозволила мавпам харчуватися плодами, листям і ягодами. Для того, щоб дістатися до такої смачної їжі шимпанзе зовсім не дерлися. Вони повисали на гілках або стояли на них за допомогою задніх лап, а передніми трималися за сусідні гілки.

Такий тип вертикального просування міг стати в пригоді нашим предкам у саванах. Учені вважають, що якщо такий тип пересування був розвинений у ранніх гомінінів, тоді саме він допоміг їм розвинути прямоходіння.

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