Прорвало десятки метров ледяного щита Гренландии: наружу вырвалось 90 млрд литров воды (видео)

Новое исследование показало, что накопление талой воды под ледяным щитом Гренландии привело к наводнению. Поток воды был настолько мощным, что разломил десятки метров льда.

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Ученые говорят, что впервые задокументировали нечто подобное в Гренландии. Этот инцидент, который произошел в 2014 году, показал, насколько мощной и разрушительной может быть талая вода, которая накапливается под ледяными щитами Земли, пишет Science Alert.

“Подледниковые озера под ледяным щитом Гренландии открыли достаточно недавно, и как показало наше исследование, мы еще много не знаем об их эволюции и влиянии на системы ледяного щита”, - говорит гляциолог Джейд Боулинг из Ланкастерского университета в Великобритании.

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Ледниковый щит Гренландии представляет собой огромный массив льда, который покрывает большую часть острова. Максимальная толщина льда оставляет более 3 км. Этот массив удерживает невероятное количество воды, в случае если он полностью растает, то уровень мирового океана поднимется на 7,4 метра.

Совсем недавно с помощью самолетов с радарами обнаружили под льдами Гренландии жидкие озера, у которых также есть приливы и отливы. Такое движение талой воды приводит к вздутию льда, которое называют “водяными пузырями”.

Но наводнение, которое может расколоть десятки метров льда, ученые увидели впервые.

Команда нашли следы этого происшествия изучая спутниковые снимки за 2014 год. Они заметили, что на протяжении 10 дней с конца июля по начало августа, территория площадью 2 кв. км, упала на целых 85 метров. Для сравнения, это высота среднего небоскреба.

До своего обрушения, этот участок льда поднялся на 10-15 метров, потому как талая вода выталкивала лед наверх и образовывала купол. Когда этот купол обрушился, наружу хлынуло около 90 млн кубических метров.

В километре от образовавшейся впадины ученые нашли еще несколько странностей. Они увидели разлом на обширной площади льда, также на поверхности были разбросаны крупные глыбы льда высотой до 25 метров. Ниже по течению поверхность ледяного щита площадью 6 квадратных километров была полностью смыта.

“Когда мы впервые это увидели, то подумали, что в наших данных есть какая-то ошибка. Но проведя дополнительный анализ мы убедились в том, что смотрим на последствия огромного потока воды, который вырвался из-подо льда”, -

Напомним, ученые объяснили, что на самом деле Гренландия уже является частью Северной Америки. Дело в том, что с точки зрения тектоники Гренландия действительно находится на Североамериканской плите.