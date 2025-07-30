Прорвало десятки метрів крижаного щита Гренландії: назовні вирвалося 90 млрд літрів води (відео)

Нове дослідження показало, що накопичення талої води під крижаним щитом Гренландії призвело до повені. Потік води був настільки потужним, що розламав десятки метрів льоду.

Related video

Учені кажуть, що вперше задокументували щось подібне в Гренландії. Цей інцидент, який стався у 2014 році, показав, наскільки потужною та руйнівною може бути тала вода, яка накопичується під крижаними щитами Землі, пише Science Alert.

"Підльодовикові озера під крижаним щитом Гренландії відкрили досить нещодавно, і, як показало наше дослідження, ми ще багато чого не знаємо про їхню еволюцію та вплив на системи крижаного щита", — каже гляціолог Джейд Боулінг із Ланкастерського університету у Великій Британії.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Льодовиковий щит Гренландії являє собою величезний масив льоду, який покриває більшу частину острова. Максимальна товщина льоду залишає понад 3 км. Цей масив утримує неймовірну кількість води, у разі якщо він повністю розтане, то рівень світового океану підніметься на 7,4 метра.

Зовсім нещодавно за допомогою літаків із радарами виявили під льодами Гренландії рідкі озера, які також мають припливи та відливи. Такий рух талої води призводить до здуття льоду, яке називають "водяними бульбашками".

Але повінь, яка може розколоти десятки метрів льоду, вчені побачили вперше.

Команда знайшла сліди цієї події вивчаючи супутникові знімки за 2014 рік. Вони помітили, що впродовж 10 днів з кінця липня до початку серпня, територія площею 2 кв. км, впала на цілих 85 метрів. Для порівняння, це висота середнього хмарочоса.

До свого обвалення ця ділянка льоду піднялася на 10-15 метрів, тому що тала вода виштовхувала лід наверх і утворювала купол. Коли цей купол обрушився, назовні хлинуло близько 90 млн кубічних метрів.

За кілометр від утвореної западини вчені знайшли ще кілька дивацтв. Вони побачили розлом на великій площі льоду, також на поверхні були розкидані великі брили льоду висотою до 25 метрів. Нижче за течією поверхня крижаного щита площею 6 квадратних кілометрів була повністю змита.

"Коли ми вперше це побачили, то подумали, що в наших даних є якась помилка. Але провівши додатковий аналіз, ми переконалися в тому, що дивимося на наслідки величезного потоку води, який вирвався з-під льоду", —

Нагадаємо, вчені пояснили, що насправді Гренландія вже є частиною Північної Америки. Річ у тім, що з точки зору тектоніки Гренландія справді розташована на Північноамериканській плиті.