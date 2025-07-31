Концентрации одного вещества неумолимо растут повсюду на Земле: найден в воде, пище и крови

Исследователи предупреждают, что в ближайшее время новостей об обнаружении “трифторуксусной кислоты” в разных системах Земли, животных и людей будет все больше. Следы вещества уже обнаружены в воде, пище и даже человеческой крови, и его уровень лишь растет.

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Трифторуксусная кислота (ТФК) встречается повсюду: все больше данных свидетельствуют о том. Что это антропогенное соединение может быть самым распространенным "вечным химикатом" в окружающей среде. Его следы уже были обнаружены в органах людей, в том числе и людей, а также листьях деревьев, питьевой воде, домашней пыли и дожде. Вполне вероятно, что в данный момент вещество также циркулирует и в нашей крови, пишет IFLScience.

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От вечных химикатов не избавиться

ТФК относится к классу пер- и полифторалкильных веществ (ПФАС), известных как вечные химикаты благодаря своей устойчивости к разложению и способностью задерживаться в окружающей среде. Исследователи уже давно обнаружили, что ПФАС нелегко разлагаются в окружающей среде или организме человека – это объясняется углеродно-фтористыми связями в их молекулярной структуре, также известными как "самая прочная ковалентная связь в органической химии".

Подобно большинству вечных химикатов, ТФК хорошо растворима в воде, что позволяет ей легко распространяться в природных системах по всему земному шару. Ранее некоторые исследователи предполагали, что ТФК может образовываться естественным образом, однако в конце концов пришли к выводу, что убедительных доказательств этой теории попросту не существует.

В результате ученые считают, что ПФАС попадает в окружающую среду преимущественно в результате деятельности человека, главным образом как продукт распада других ПФАС, используемых в производстве, промышленных процессах и пестицидах. Основным источником считаются фторированные газы, используемые для охлаждения холодильников, кондиционеров и автомобилей, а также в некоторых медицинских приборах, например, ингаляторах. По иронии судьбы, эти газы были разработаны для замены ХФУ, которые стали основной причиной образования озоновой дыры над Антарктидой.

Одно вечное вещество захватывает Землю

Исследования, проведенные по всему миру, зафиксировали резкий рост концентрации ТФК в последние годы. В обзоре, опубликованном в журнале Environmental Science & Technology, европейские ученые проанализировали десятки исследований, проведенных по всему миру, в которых анализировались уровни ТФК в дожде, почве, крови человека, растениях, продуктах питания и питьевой воде.

Результаты указывают на то, что воздействие ТЖК на планету "необратимо растет", и выбросы этого вечного химического вещества необходимо сократить как можно скорее. Это необходимо для того, чтобы защитить следующее поколение от последствий, которые до конца все еще не ясны.

Какое влияние ТФК оказывает на здоровье человека?

Главный вопрос заключается в том, какое именно воздействие ТФК оказывает на здоровье человека. Уже известно, что некоторые химические вещества, не подлежащие переработке, тесно связаны с многочисленными проблемами со здоровьем. Например, заболеваниями щитовидной железы, повреждением печени, повышением уровня холестерина, а таком раком яичек и почек.

В то же время последствия для здоровья многие конкретных вечных химикатов, в том числе и ТФК, менее очевидны. Существуют предположения о том, что вещество несет угрозу для репродуктивной функции человека, поскольку способно влиять на развитие плода и фертильность. Тем не менее потребуются дополнительные исследования, чтобы ответить на эти вопросы.

Ранее Фокус писал о том, что найден способ превратить токсичные химикаты в ценный материал: что предлагают ученые.