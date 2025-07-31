Концентрації однієї речовини невблаганно зростають всюди на Землі: знайдений у воді, їжі та крові

Дослідники попереджають, що найближчим часом новин про виявлення "трифтороцтової кислоти" в різних системах Землі, тварин і людей буде все більше. Сліди речовини вже виявлені у воді, їжі та навіть людській крові, і її рівень лише зростає.

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Трифтороцтова кислота (ТФК) зустрічається всюди: дедалі більше даних свідчать про те. Що ця антропогенна сполука може бути найпоширенішим "вічним хімікатом" у навколишньому середовищі. Її сліди вже було виявлено в органах людей, зокрема і людей, а також листі дерев, питній воді, домашньому пилу і дощі. Цілком імовірно, що наразі речовина також циркулює і в нашій крові, пише IFLScience.

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Вічних хімікатів не позбутися

ТФК належить до класу пер- і поліфторалкільних речовин (ПФАС), відомих як вічні хімікати завдяки своїй стійкості до розкладання і здатності затримуватися в навколишньому середовищі. Дослідники вже давно виявили, що ПФАС нелегко розкладаються в навколишньому середовищі або організмі людини — це пояснюється вуглецево-фтористими зв'язками в їхній молекулярній структурі, також відомими як "найміцніший ковалентний зв'язок в органічній хімії".

Подібно до більшості вічних хімікатів, ТФК добре розчинна у воді, що дає їй змогу легко поширюватися в природних системах по всій земній кулі. Раніше деякі дослідники припускали, що ТФК може утворюватися природним чином, проте врешті-решт дійшли висновку, що переконливих доказів цієї теорії просто не існує.

У результаті вчені вважають, що ПФАС потрапляє в навколишнє середовище переважно внаслідок діяльності людини, головним чином як продукт розпаду інших ПФАС, що використовуються у виробництві, промислових процесах і пестицидах. Основним джерелом вважаються фторовані гази, що використовуються для охолодження холодильників, кондиціонерів і автомобілів, а також у деяких медичних приладах, наприклад, інгаляторах. За іронією долі, ці гази були розроблені для заміни ХФУ, які стали основною причиною утворення озонової діри над Антарктидою.

Одна вічна речовина захоплює Землю

Дослідження, проведені по всьому світу, зафіксували різке зростання концентрації ТФК в останні роки. В огляді, опублікованому в журналі Environmental Science & Technology, європейські науковці проаналізували десятки досліджень, проведених у всьому світі, в яких аналізували рівні ТФК у дощі, ґрунті, крові людини, рослинах, харчах та питній воді.

Результати вказують на те, що вплив ТФК на планету "необоротно зростає", і викиди цієї вічної хімічної речовини необхідно скоротити якомога швидше. Це необхідно для того, щоб захистити наступне покоління від наслідків, які до кінця все ще не зрозумілі.

Який вплив ТФК чинить на здоров'я людини?

Головне питання полягає в тому, який саме вплив ТФК чинить на здоров'я людини. Уже відомо, що деякі хімічні речовини, які не підлягають переробці, тісно пов'язані з численними проблемами зі здоров'ям. Наприклад, захворюваннями щитоподібної залози, ушкодженням печінки, підвищенням рівня холестерину, а також раком яєчок і нирок.

Водночас наслідки для здоров'я багатьох конкретних вічних хімікатів, зокрема й ТФК, менш очевидні. Існують припущення про те, що речовина несе загрозу для репродуктивної функції людини, оскільки здатна впливати на розвиток плода і фертильність. Проте потрібні додаткові дослідження, щоб відповісти на ці питання.

Раніше Фокус писав про те, що знайдено спосіб перетворити токсичні хімікати на цінний матеріал: що пропонують вчені.