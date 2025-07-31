Затонувшие руины у берегов Кубы противоречат истории: их должны были строить охотники-собиратели

Команда исследователей решила, что нашла древний затонувший город под водой у берегов Кубы. Но дальнейший анализ подводных объектов показал, что это невозможно.

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Еще в 2001 году морской инженер Паулина Зелицки со своим супругом Полом Вайнцвайгом из компании Advanced Digital Communications (ADC) сообщили о неожиданной находке. Пара утверждала, что обнаружила группу каменных сооружений на глубине более 600 метров под водой невдалеке от кубинских берегов, пишет Daily Mail.

Сканирования с помощью гидролокатора показало структуры, которые были похожи на пирамиды, круглые сооружения и другие постройки. Исследователи предположили, что случайно наткнулись на затонувший в Карибском море древний город.

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“Это действительно удивительные сооружения, которые напоминаю крупный городской центр”, - заявляла Зелицки.

Тогда авторы открытия допускали, что возраст затонувших руин может превышать 6 тыс. лет. Это сделало бы подводные руины значительно старше пирамид Древнего Египта, а также могло бы всю хронологию развития человечества.

Несмотря на казалось бы сенсационность открытия, с 2001 года никто не возвращался к подводным руинам, чтобы провести дополнительные исследования.

Одной из причин стало то, что научное сообщество скептически отнеслось к открытию. Для того, чтобы целый город погрузился так глубоко под воду, потребовалось бы около 50 тыс. лет.

Также критики утверждали, что якобы руины города, на самом деле, являются природными скальными образованиями. Дело в том, что никакой город не смог бы так хорошо сохраниться, пережив катастрофу, в результате которой он ушел под воду.

Конечно, сторонники теорий заговоров утверждают, что на дне Карибского моря лежит мифическая Атлантида.

Кубинский геолог Мануэль Итурральде-Винент из Музея естественной истории Кубы придерживается мнения о том, что найденные подводные объекты являются естественными образованиями.

“Было бы безответственно утверждать нечто подобное, когда у нас нет ни одного доказательства”, - заявлял ученый.

Но больше доказательства собрать так и не удалось, следующая экспедиция так и не отправилась к берегам Кубы.

Год спустя после открытия Итурральде обратил внимание на то, что древнему городу потребовалось бы намного больше времени, чем 6 тыс. лет, чтобы опуститься так глубоко под воду. Для этого руинам потребовалось бы как минимум 50 тыс. лет, чтобы достичь тех глубин, на которых они находятся.

Как показывают реальные археологические открытия, около 50 тыс. лет назад Homo sapiens были всего лишь охотниками-собирателями, которые точно не строили каменных городов. В то время первые люди даже не создавали сложные социальные сообщества.

Напомним, археолог утверждает, что наконец-то нашел Атлантиду, которая пряталась у всех на виду. Донеллан не только утверждает, что нашел затонувшую Атлантиду, но и предоставляет подводные кадры.