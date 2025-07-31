Затонулі руїни біля берегів Куби суперечать історії: їх мали будувати мисливці-збирачі

Команда дослідників вирішила, що знайшла стародавнє затонуле місто під водою біля берегів Куби. Але подальший аналіз підводних об'єктів показав, що це неможливо.

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Ще 2001 року морський інженер Пауліна Зеліцкі зі своїм чоловіком Полом Вайнцвайгом із компанії Advanced Digital Communications (ADC) повідомили про несподівану знахідку. Пара стверджувала, що виявила групу кам'яних споруд на глибині понад 600 метрів під водою неподалік від кубинських берегів, пише Daily Mail.

Сканування за допомогою гідролокатора показало структури, які були схожі на піраміди, круглі споруди та інші споруди. Дослідники припустили, що випадково натрапили на затонуле в Карибському морі стародавнє місто.

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"Це справді дивовижні споруди, які нагадують великий міський центр", — заявляла Зеліцкі.

Тоді автори відкриття допускали, що вік затонулих руїн може перевищувати 6 тис. років. Це зробило б підводні руїни значно старшими за піраміди Стародавнього Єгипту, а також могло б всю хронологію розвитку людства.

Попри здавалося б сенсаційність відкриття, з 2001 року ніхто не повертався до підводних руїн, щоб провести додаткові дослідження.

Однією з причин стало те, що наукова спільнота скептично поставилася до відкриття. Для того, щоб ціле місто занурилося так глибоко під воду, знадобилося б близько 50 тис. років.

Також критики стверджували, що нібито руїни міста, насправді, є природними скельними утвореннями. Річ у тім, що жодне місто не змогло б так добре зберегтися, переживши катастрофу, внаслідок якої воно пішло під воду.

Звичайно, прихильники теорій змов стверджують, що на дні Карибського моря лежить міфічна Атлантида.

Кубинський геолог Мануель Ітурральде-Вінент з Музею природної історії Куби дотримується думки про те, що знайдені підводні об'єкти є природними утвореннями.

"Було б безвідповідально стверджувати щось подібне, коли у нас немає жодного доказу", — заявляв учений.

Але більше доказів зібрати так і не вдалося, наступна експедиція так і не вирушила до берегів Куби.

Через рік після відкриття Ітурральде звернув увагу на те, що стародавньому місту знадобилося б набагато більше часу, ніж 6 тис. років, щоб опуститися так глибоко під воду. Для цього руїнам знадобилося б щонайменше 50 тис. років, щоб досягти тих глибин, на яких вони перебувають.

Як показують реальні археологічні відкриття, близько 50 тис. років тому Homo sapiens були всього лише мисливцями-збирачами, які точно не будували кам'яних міст. У той час перші люди навіть не створювали складні соціальні спільноти.

Нагадаємо, археолог стверджує, що нарешті знайшов Атлантиду, яка ховалася у всіх на виду. Донеллан не тільки стверджує, що знайшов затонулу Атлантиду, а й надає підводні кадри.