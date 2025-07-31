Гибель первого представителя семейства псовых на Земле: волки казались ручными и люди истребили их

В конце 17 века европейские поселенцы прибыли на Фолклендские острова и были удивлены тем, как крупные четвероногие хищники оказались на столь удаленных островах. Спустя чуть более 100 лет после прибытия поселенцев вид полностью исчез благодаря действиям человека.

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Сегодня на Фолклендских островах живет чрезвычайно много овец, но раньше их там не было. До прибытия европейских поселенцев в конце 17 века на этих островах обитал лишь один вид наземных млекопитающих – спустя чуть более 100 лет он исчез с острова, пишет IFLScience.

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Первый представитель псовых, уничтоженный людьми

В результате волки Фолклендских островов (Dusicyon australis) стали первым из известных представителей семейства псовых, вымершем из-за действий человека.

Исследователи отмечают, что это любопытное существо, сочетающее в себе черты волка и лисы: оно было примерно такого же размера, как крупная лисица, с короткими лапами и пушистым хвостом с характерным белым кончиком. По словам Чарльза Дарвина, высадившегося на Фолклендских островах в 1833 году на корабле "Бигль", он был озадачен тем, как животные вообще оказались на этих островах.

Исследователь писал, что ни в одной другой части света, насколько ему известно, нет другого примера, чтобы столь небольшой участок земли, удаленный от континента, обладал столь крупным четвероногим животным, свойственным только ему.

Происхождение волков Фолклендских островов

Лишь в 21 веке исследователи начали получать гораздо более четкое представление о происхождении волка с Фолклендских островов. Некоторые предыдущие исследования предполагали, что предок волка попал на острова из Южной Америки по какому-то морскому мосту. Но более поздние исследования опровергли эту гипотезу.

Вместо этого ученые предположили, что, вопреки распространенному мнению, на островах, вероятно, были поселенцы еще до прибытия европейцев, которые и привезли с собой псовых. Увы, до того, как ученые смогли выяснить, откуда именно взялся волк, представители вида исчезли с островов.

Дарвин писал, что численность фолклендских волков быстро сократилось. Данные указывают, что уже к 1876 году волк Фолклендских островов полностью вымер в дикой природе. Ученые отмечают, что в первую очередь это произошло из-за охоты. В отчетах волки описывались как ручные и любопытные, что облегчало их уничтожение, особенно торговцами пушниной и поселенцами островов, которые видели в них угрозу своим овцам.

До момента вымирания некоторые фолклендские волки были доставлены в Лондонский зоопарк, однако позже они погибли, и нет никаких сообщений об их успешном размножении в неволе. Волк с Фолклендских островов исчез навсегда.

Отметим, что фолклендские волки являются лишь одним из минимум 680 видов, которые, по оценкам, вымерли из-за человека с 16 века, уничтожив целые ветви древа жизни. Ученые полагают, что реальное число вымерших видов может быть еще больше, и некоторые даже предполагают, что деятельность человека стала причиной шестого массового вымирания.

Ранее Фокус писал о том, что Земля уже вступила в шестое массовое вымирание.