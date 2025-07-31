Загибель першого представника сімейства псових на Землі: вовки здавалися ручними і люди винищили їх

Наприкінці 17 століття європейські поселенці прибули на Фолклендські острови й були здивовані тим, як великі чотириногі хижаки опинилися на таких віддалених островах. Через трохи більше ніж 100 років після прибуття поселенців вид повністю зник завдяки діям людини.

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Сьогодні на Фолклендських островах живе надзвичайно багато овець, але раніше їх там не було. До прибуття європейських поселенців наприкінці 17 століття на цих островах мешкав лише один вид наземних ссавців — за трохи більше ніж 100 років він зник з острова, пише IFLScience.

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Перший представник псових, знищений людьми

У результаті вовки Фолклендських островів (Dusicyon australis) стали першим із відомих представників сімейства псових, що вимерли через дії людини.

Дослідники зазначають, що це цікава істота, що поєднує в собі риси вовка і лисиці: вона була приблизно такого ж розміру, як велика лисиця, з короткими лапами та пухнастим хвостом з характерним білим кінчиком. За словами Чарльза Дарвіна, який висадився на Фолклендських островах 1833 року на кораблі "Бігль", він був спантеличений тим, як тварини взагалі опинилися на цих островах.

Дослідник писав, що в жодній іншій частині світу, наскільки йому відомо, немає іншого прикладу, щоб настільки невелика ділянка землі, віддалена від континенту, володіла настільки великою чотирилапою твариною, властивою тільки їй.

Походження вовків Фолклендських островів

Лише у 21 столітті дослідники почали отримувати набагато чіткіше уявлення про походження вовка з Фолклендських островів. Деякі попередні дослідження припускали, що предок вовка потрапив на острови з Південної Америки якимось морським мостом. Але пізніші дослідження спростували цю гіпотезу.

Натомість учені припустили, що, всупереч поширеній думці, на островах, імовірно, були поселенці ще до прибуття європейців, які й привезли із собою псових. На жаль, до того, як вчені змогли з'ясувати, звідки саме взявся вовк, представники виду зникли з островів.

Дарвін писав, що чисельність фолклендських вовків швидко скоротилася. Дані вказують, що вже до 1876 року вовк Фолклендських островів повністю вимер у дикій природі. Вчені зазначають, що насамперед це сталося через полювання. У звітах вовки описувалися як ручні й цікаві, що полегшувало їхнє знищення, особливо торговцями хутром і поселенцями островів, які бачили в них загрозу своїм вівцям.

До моменту вимирання деяких фолклендських вовків доправили до Лондонського зоопарку, проте пізніше вони загинули, і немає жодних повідомлень про їхнє успішне розмноження в неволі. Вовк з Фолклендських островів зник назавжди.

Зазначимо, що фолклендські вовки є лише одним із щонайменше 680 видів, які, за оцінками, вимерли через людину з 16 століття, знищивши цілі гілки дерева життя. Вчені вважають, що реальна кількість вимерлих видів може бути ще більшою, і деякі навіть припускають, що діяльність людини стала причиною шостого масового вимирання.

Раніше Фокус писав про те, що Земля вже вступила в шосте масове вимирання.