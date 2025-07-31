Астрономы случайно обнаружили новый мир в нашей галактике: в этом помог Эйнштейн (фото)

Ученые с помощью космического телескопа Хаббл обнаружили новый массивный мир, который не связан гравитацией со звездой и свободно перемещается по космосу. Обнаружить планету помогло явление, которое предсказал Альберт Эйнштейн.

Related video

Астрономы изучили архивные данные космического телескопа и по счастливой случайности обнаружили в нашей галактике Млечный Путь новую блуждающую планету. Оказалось, что эта планета стала видимой для телескопа Хаббл с помощью гравитационного линзирования, явления, предсказанного Эйнштейном. Исследование опубликовано на сервере препринтов arXiv, пишет Space.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Блуждающие или свободно плавающие планеты представляют собой миры, которые на вращаются вокруг звезд, а как понятно из названия свободно перемещаются по космосу. Такие планеты вылетают из своих звездных систем или в результате гравитационного взаимодействия с другими планетами, или под влиянием гравитации пролетающей мимо другой звезды.

Сейчас астрономы обнаруживают планеты, которые вращаются вокруг звезд, в основном с помощью транзитного метода. Это значит, что транзит планеты на фоне диска звезды вызывает падение яркости последней. Анализ света звезды, проходящей через планету, помогает оценить характеристики нового мира. Но блуждающие планеты обнаружить таким образом невозможно, ведь они не вращаются вокруг звезд. Такие планеты можно найти с помощью явления, известного как гравитационное линзирование.

Согласно теории относительности Эйнштейна, нашей лучшей теории гравитации, объекты с массой вызывают искривление ткани пространства. Чем больше масса объекта, тем сильнее искривление и, следовательно, тем сильнее гравитация, возникающая в результате искривления.

Иллюстрация показывает гравитационное линзирование, с помощью которого была обнаружена новая блуждающая планета Фото: space.com

Гравитационное линзирование возникает, когда свет от более далекого источника проходит через искривленное более близким объектом пространство. Таким образом свет от фонового источника усиливается и его можно увидеть. Таким образом, например, астрономы находят очень далеки галактики.

Астрономы провели анализ архивных данных телескопа Хаббл и обнаружили, что во время изучения космоса с помощью гравитационного линзирования в 2023 году обсерватория обнаружила неизвестную блуждающую планету. Свет от более далекой звезды усилился благодаря гравитации блуждающей планеты и ученые смогли определить ее характеристики.

Новая блуждающая планета получила название OGLE-2023-BLG-0524. Иллюстрация Фото: space.com

Новая блуждающая планета получила название OGLE-2023-BLG-0524. Ученые считают, что она может иметь массу Нептуна и движется на расстоянии примерно 15 000 световых лет от нас. Хотя это может быть больший мир с массой Сатурна, который движется на расстоянии 23 000 световых лет от нас. Эти данные еще требуют уточнения.

Астрономы говорят, что открытие новой блуждающей планеты произошло совершенно случайно и предполагают, что в архивных данных телескопа Хаббл можно найти и другие подобные объекты.

Как уже писал Фокус, астрономы выяснили, что ледники на Марсе на 80% состоят из замороженной воды. Если люди смогут создать колонии на Красной планете, то водяной лед, обнаруженный в ледниках, может стать очень ценным ресурсом. Из него можно будет добывать воду, а также кислород и водород.