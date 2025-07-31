Астрономи випадково виявили новий світ у нашій галактиці: у цьому допоміг Ейнштейн (фото)

Учені за допомогою космічного телескопа Габбл виявили новий масивний світ, який не пов'язаний гравітацією із зіркою і вільно переміщається космосом. Виявити планету допомогло явище, яке передбачив Альберт Ейнштейн.

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Астрономи вивчили архівні дані космічного телескопа і завдяки щасливому випадку виявили в нашій галактиці Чумацький Шлях нову блукаючу планету. Виявилося, що ця планета стала видимою для телескопа Хаббл за допомогою гравітаційного лінзування, явища, передбаченого Ейнштейном. Дослідження опубліковано на сервері препринтів arXiv, пише Space.

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Блукаючі або вільно плаваючі планети являють собою світи, які не обертаються навколо зірок, а, як зрозуміло з назви, вільно переміщаються космосом. Такі планети вилітають зі своїх зоряних систем або внаслідок гравітаційної взаємодії з іншими планетами, або під впливом гравітації іншої зірки, що пролітає повз.

Нині астрономи виявляють планети, які обертаються навколо зірок, переважно за допомогою транзитного методу. Це означає, що транзит планети на тлі диска зірки викликає падіння яскравості останньої. Аналіз світла зірки, що проходить через планету, допомагає оцінити характеристики нового світу. Але блукаючі планети виявити таким чином неможливо, адже вони не обертаються навколо зірок. Такі планети можна знайти за допомогою явища, відомого як гравітаційне лінзування.

Згідно з теорією відносності Ейнштейна, нашою найкращою теорією гравітації, об'єкти з масою викликають викривлення тканини простору. Що більша маса об'єкта, то сильніше викривлення і, отже, то сильніша гравітація, що виникає внаслідок викривлення.

Ілюстрація показує гравітаційне лінзування, за допомогою якого було виявлено нову блукаючу планету Фото: space.com

Гравітаційне лінзування виникає, коли світло від більш далекого джерела проходить через викривлений ближчим об'єктом простір. Таким чином світло від фонового джерела посилюється і його можна побачити. Таким чином, наприклад, астрономи знаходять дуже далекі галактики.

Астрономи провели аналіз архівних даних телескопа Габбл і виявили, що під час вивчення космосу за допомогою гравітаційного лінзування у 2023 році обсерваторія виявила невідому блукаючу планету. Світло від більш далекої зірки посилилося завдяки гравітації блукаючої планети і вчені змогли визначити її характеристики.

Нова блукаюча планета отримала назву OGLE-2023-BLG-0524. Ілюстрація Фото: space.com

Нова блукаюча планета отримала назву OGLE-2023-BLG-0524. Вчені вважають, що вона може мати масу Нептуна і рухається на відстані приблизно 15 000 світлових років від нас. Хоча це може бути більший світ із масою Сатурна, який рухається на відстані 23 000 світлових років від нас. Ці дані ще потребують уточнення.

Астрономи кажуть, що відкриття нової блукаючої планети відбулося абсолютно випадково і припускають, що в архівних даних телескопа Хаббл можна знайти й інші подібні об'єкти.

Як уже писав Фокус, астрономи з'ясували, що льодовики на Марсі на 80% складаються із замороженої води. Якщо люди зможуть створити колонії на Червоній планеті, то водяний лід, виявлений у льодовиках, може стати дуже цінним ресурсом. З нього можна буде добувати воду, а також кисень і водень.