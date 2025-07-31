Люди зможуть жити на Марсі: льодовики на Червоній планеті складаються із замороженої води

Якщо люди зможуть створити колонії на Червоній планеті, то водяний лід, виявлений у льодовиках на Марсі, може стати дуже цінним ресурсом. З нього можна буде добувати воду, а також кисень і водень.

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Вчені з'ясували, що льодовики, які розташовані по всьому Марсу, на 80% складаються з чистого водяного льоду. Це означає, що якщо люди колись зможуть створити свої поселення на Червоній планеті, то вони отримають відносно доступний цінний ресурс. З водяного льоду можна добути звичайну воду, необхідну для пиття і вирощування рослин, кисень для дихання і водень разом з киснем, які можна використовувати для створення ракетного палива. Дослідження опубліковано в журналі Icarus, пише Space.

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За допомогою орбітальних апаратів, які обертаються навколо Марса вже багато років, астрономи бачили на Червоній планеті льодовики, вкриті пилом, розташовані на схилах місцевих гір. Раніше припускали, що ці льодовики можуть складатися тільки на 30% із замороженої води і на 70% з гірських порід. Альтернативна гіпотеза свідчила, що льодовики можуть складатися на 80% з чистого водяного льоду і тільки на 20% з гірських порід. Нове дослідження показує, що друга гіпотеза виявилася правильною.

Щоб точно визначити склад льодовиків на Марсі, вчені використовували прилади космічного апарату Mars Reconnaissance Orbiter. З його допомогою було проведено аналіз п'яти різних ділянок на Червоній планеті, розташованих в обох півкулях Марса, де міститься водяний лід, покритий пилом. Вчені провели аналіз того, як швидко радіолокаційні хвилі проходять крізь речовину і як швидко енергія хвиль розсіюється в ній, що дало можливість отримати уявлення про співвідношення гірських порід і чистого водяного льоду в льодовиках.

Фотографія льодовиків на Марсі Фото: solar-system

Дослідження показало, що всі вивчені льодовики складаються на 80% або може навіть більше з чистого водяного льоду, який знаходиться під шаром каміння або пилу. Вчені з'ясували, що льодовики в різних півкулях Марса мають дуже схожий склад. Це означає, що умови довкілля, в яких формувався і зберігався лід, ймовірно, були однаковими по всій Червоній планеті, вважають астрономи.

Дослідники припускають, що цей лід міг бути створений унаслідок випадання опадів, зокрема снігу, в дуже далекому минулому, що й призвело до створення льодовиків. Хоча льодовики могли бути створені шляхом прямої конденсації безпосередньо на поверхні Марса внаслідок накопичення інею.

Науковці вважають, що водяний лід не міг утворитися, коли водяна пара з атмосфери проникає в надра планети й утворює підземний лід, що відбувалося на Марсі та Землі. Якби водяний лід у льодовиках формувався таким чином, то він був би таким чистим і мав більше домішок.

Як уже писав Фокус, вчені з'ясували, що позаземні мікроорганізми можуть існувати під поверхнею Марса, де немає доступу до сонячного світла. Енергію ці організми можуть отримати від космічних променів.

Також Фокус писав про те, що астрономи отримали гарний портрет смерті зірки, це чекає і на наше Сонце. Коли схожі на Сонце зірки закінчують своє життя, то вони перетворюються на красиві планетарні туманності. Фотографію такого об'єкта зробив космічний телескоп Вебб.