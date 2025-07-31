Люди смогут жить на Марсе: ледники на Красной планете состоят из замороженной воды

Если люди смогут создать колонии на Красной планете, то водяной лед, обнаруженный в ледниках на Марсе, может стать очень ценным ресурсом. Из него можно будет добывать воду, а также кислород и водород.

Related video

Ученые выяснили, что ледники, которые расположены по всему Марсу на 80% состоят из чистого водяного льда. Это значит, что люди когда-то смогут создать свои поселения на Красной планете, то они получат относительно доступный ценный ресурс. Из водяного льда можно добыть обычную воду, необходимую для питья и выращивания растений, кислород для дыхания и водород вместе с кислородом, которые можно использовать для создания ракетного топлива. Исследование опубликовано в журнале Icarus, пишет Space.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

С помощью орбитальных аппаратов, которые вращаются вокруг Марса уже много лет лед астрономы видели на Красной планете ледники, покрытые пылью, расположенные на склонах местных гор. Ранее предполагалось, что эти ледники могут состоять только на 30% из замороженной воды и на 70% из горных пород. Альтернативная гипотеза гласила, что ледники могут состоять на 80% из чистого водяного льда и только на 20% из горных пород. Новое исследование показывает, что вторая гипотеза оказалась верной.

Чтобы точно определить состав ледников на Марсе, ученые использовали приборы космического аппарата Mars Reconnaissance Orbiter. С его помощью был проведен анализ пяти разных участков на Красной планете, расположенных в обеих полушариях Марса, где находится водяной лед, покрытый пылью. Ученые провели анализ того, как быстро радиолокационные волны проходят сквозь вещество и как быстро энергия волн рассеивается в нем, что дало возможность получить представление о соотношении горных пород и чистого водяного льда в ледниках.

Фотография ледников на Марсе Фото: NASA

Исследование показало, что все изученные ледники состоят на 80% или может даже больше из чистого водяного льда, который находится под слоем камней или пыли. Ученые выяснили, что ледники в разных полушариях Марса имеют очень похожий состав. Это значит, что что условия окружающей среды, в которых формировался и сохранялся лед, вероятно, были одинаковыми по всей Красной планете, считают астрономы.

Исследователи предполагают, что этот лед мог быть создан в результате выпадения осадков, в частности снега, в очень далеком прошлом, что и привело к созданию ледников. Хотя ледники могли быть созданы путем прямой конденсации непосредственно на поверхности Марса в результате накопления инея.

Ученые считают, что водяной лед не мог образоваться, когда водяной пар из атмосферы проникает в недра планеты и образует подземный лед, что происходило на Марсе и Земле. Если бы водяной лед в ледниках формировался таким образом, то он был бы таким чистым и имел больше примесей.

Как уже писал Фокус, ученые выяснили, что внеземные микроорганизмы могут существовать под поверхностью Марса, где нет доступа к солнечному свету. Энергию эти организмы могут получить от космических лучей.

Также Фокус писал о том, что астрономы получили красивый портрет смерти звезды, это ждет и наше Солнце. Когда похожие на Солнце звезды заканчивают свою жизнь, то они превращаются в красивые планетарные туманности. Фотографию такого объекта сделал космический телескоп Уэбб.