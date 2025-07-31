Снежного человека, бегущего по лесу средь бела дня, запечатлели на видео: что думают эксперты

Мужчина выгуливал собак в заснеженных горах Сьерра-Невада, когда ему удалось заснять на видео темную фигуру, бегущую вдалеке. Эти кадры возродили споры о существовании снежного человека.

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Организация по изучению снежного человека Скалистых гор (RMSO) получила видео от человека, назвавшегося Биллом. Он сообщил, что заснял снежного человека на видео в мае 2025 года в Койот-Ридж, Калифорния. Билл снимал своих собак, играющих в снегу, когда заметил какое-то движение в левой части кадра, пишет Daily Mail.

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Новое видео снежного человека в Калифорнии

По словам Билла, он заснял видео, когда гулял со своими собаками. Во время съемки мужчина заметил какое-то движение в левой части кадра. Можно заметить, что объект движется очень плавно, совсем не двигаясь вверх или вниз.

Мужчина отмечает, что изначально ему казалось, что объект вовсе не двигает руками. Однако, увеличив фрагмент на 40%, где было изображение существа, он заметил, что объект действительно двигал руками. Он также отметил, что на одном из кадров фигура, похоже, видна в профиль, открывая то, что он описал как куполообразную голову.

Однако некоторые зрители отнеслись к этому скептически, заявив. Что фигура находилась слишком далеко, чтобы ее можно было четко идентифицировать. Предполагается, что это был человек, прячущийся среди деревьев.

Видео с тех пор распространилось в интернете, возродив интерес как среди сторонников, так и среди скептиков. На улучшенной версии видео, предоставленной экспертам, более четко видно таинственную фигуру, которая выглядит полностью темной и имеет голову необычной формы.

Доказывает ли видео существование снежного человека?

В то время как некоторые считают кадры неубедительными, другие считают их убедительным доказательством существования легендарного существа, которое, как считают некоторые, бродит по диким местам Северной Америки.

Отметим, что горы Сьерра-Невада – любимое место охотников за снежным человеком. Некоторые исследователи, например, Рон Морхед, утверждают, что собрали аудиозаписи, которые, как считается, запечатлели вокализации снежного человека. Эти звуки представляют собой смесь звуков, похожих на человеческие, а также уникальные, нераспознаваемые шумы.

Исследователи отмечают, что в горном хребте Сьерра-Невада, простирающемся вдоль восточной Калифорнии и далее в Неваду, в течение десятилетий периодически сообщалось о появлении снежного человека. Наблюдения были особенно распространены в отдаленных лесных района, таких как Йосемитский национальный парк, Национальный лес Тахо и Национальные леса Эльдорадо и Станислаус.

По словам исследователей, одним из примечательных аспектов нового видео является то, что, помимо того, что собака посмотрела в сторону предполагаемого снежного человека, она не лаяла на непрошеного гостя и не реагировала никаким другим образом, а спокойно ушла с того места, где заметила существо.

Ученые также указывают на необычное движение фигуры как на потенциальный признак присутствия чего-то нечеловеческого. Предполагается, что существо похоже на снежного человека, если можно так выразиться, и двигалось очень быстрою. Затем, оказавшись в укрытии, оно словно затаилось, чтобы спрятаться и понаблюдать за окружающими.

История снежного человека

Рассказы о крупных, волосатых, человекоподобных существах существуют веками и берут свое начало в культуре коренных народов Северной Америки. Первое широко разрекламированное современное сообщение о снежном человеке появилось в 1958 году, когда журналист газеты Humboldt Times Эндрю Джензоли опубликовал письмо читателя, описывающее огромные, таинственные следы, найденные возле лесозаготовки в Блафф-Крик, Калифорния.

Самым известным видео, до сих пор вызывающим жаркие споры, являются кадры, снятые Роджером Паттерсоном и Бобом гимлинов в 1967 году. В результате видео стало культовым и было заснято в лесу у Блафф-Крик, Калифорния.

Ранее Фокус писал о том, что ученый назвал самое простое объяснение существования снежного человека.