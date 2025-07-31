Снігову людину, що біжить лісом серед білого дня, зафіксували на відео: що думають експерти

Чоловік вигулював собак у засніжених горах Сьєрра-Невада, коли йому вдалося зняти на відео темну постать, яка бігла вдалині. Ці кадри відродили суперечки про існування снігової людини.

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Організація з вивчення снігової людини Скелястих гір (RMSO) отримала відео від людини, яка назвалася Біллом. Він повідомив, що зняв снігову людину на відео в травні 2025 року в Койот-Рідж, Каліфорнія. Білл знімав своїх собак, які гралися в снігу, коли помітив якийсь рух у лівій частині кадру, пише Daily Mail.

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Нове відео снігової людини в Каліфорнії

За словами Білла, він зняв відео, коли гуляв зі своїми собаками. Під час зйомки чоловік помітив якийсь рух у лівій частині кадру. Можна помітити, що об'єкт рухається дуже плавно, зовсім не рухаючись вгору або вниз.

Чоловік зазначає, що спочатку йому здавалося, що об'єкт зовсім не рухає руками. Однак, збільшивши фрагмент на 40%, де було зображення істоти, він помітив, що об'єкт дійсно рухав руками. Він також зазначив, що на одному з кадрів фігуру схоже видно в профіль, відкриваючи те, що він описав як куполоподібну голову.

Однак деякі глядачі поставилися до цього скептично, заявивши. Що фігура перебувала занадто далеко, щоб її можна було чітко ідентифікувати. Передбачається, що це була людина, яка ховається серед дерев.

Відео відтоді поширилося в інтернеті, відродивши інтерес як серед прихильників, так і серед скептиків. На покращеній версії відео, наданій експертам, чіткіше видно таємничу постать, що виглядає повністю темною та має голову незвичної форми.

Чи доводить відео існування снігової людини?

Тоді як дехто вважає кадри непереконливими, інші вважають їх переконливим доказом існування легендарної істоти, яка, як вважають деякі, блукає дикими місцями Північної Америки.

Зазначимо, що гори Сьєрра-Невада — улюблене місце мисливців за сніговою людиною. Деякі дослідники, наприклад, Рон Морхед, стверджують, що зібрали аудіозаписи, які, як вважається, зафіксували вокалізації снігової людини. Ці звуки являють собою суміш звуків, схожих на людські, а також унікальні, шуми, що неможливо розпізнати.

Дослідники зазначають, що в гірському хребті Сьєрра-Невада, що тягнеться вздовж східної Каліфорнії й далі в Неваду, протягом десятиліть періодично повідомлялося про появу снігової людини. Спостереження були особливо поширені у віддалених лісових районах, таких як Йосемітський національний парк, Національний ліс Тахо та Національні ліси Ельдорадо і Станіслаус.

За словами дослідників, одним із примітних аспектів нового відео є те, що, крім того, що собака подивилася в бік передбачуваної снігової людини, він не гавкав на непрошеного гостя і не реагував жодним іншим чином, а спокійно пішов з того місця, де помітив істоту.

Вчені також вказують на незвичайний рух фігури як на потенційну ознаку присутності чогось нелюдського. Передбачається, що істота схожа на снігову людину, якщо можна так висловитися, і рухалася дуже швидко. Потім, опинившись в укритті, вона немов зачаїлася, щоб сховатися і поспостерігати за оточенням.

Історія снігової людини

Розповіді про великих, волохатих, людиноподібних істот існують століттями й беруть свій початок у культурі корінних народів Північної Америки. Перше широко розрекламоване сучасне повідомлення про снігову людину з'явилося 1958 року, коли журналіст газети Humboldt Times Ендрю Джензолі опублікував лист читача, що описує величезні, таємничі сліди, знайдені біля лісозаготівлі в Блафф-Крік, Каліфорнія.

Найвідомішим відео, яке досі викликає палкі суперечки, є кадри, зняті Роджером Паттерсоном і Бобом Гімліном 1967 року. У результаті відео стало культовим і було знято в лісі біля Блафф-Крік, Каліфорнія.

Раніше Фокус писав про те, що вчений назвав найпростіше пояснення існування снігової людини.