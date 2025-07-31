Крупнейшее вымирание вида в современной истории: 4 млн особей убила "капля"

Беспрецедентная гибель птиц была объявлена на Аляске, где, по оценкам исследователей, из колоний по всему штату исчезло до четырех миллионов кайр. Ученые считают, что событие стало крупнейшим в истории вымиранием в современной истории.

Related video

Исследование, проведенное в конце 2024 года, показало что крупнейшее в современной истории вымирание одного вида было спровоцировано "Каплей" — теплым потоком воды в северной части Тихого океана, который оказал длительное и разрушительное воздействие на морские и прибрежные виды, пишет IFLScience.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Крупнейшее в истории вымирание вида

Тонкоклювые кайры (Uria aalge) – знаменитый вид, обитающий огромными колониями, где птицы собираются плечом к плечу, подобно пингвинам, вдоль прибрежных скал. Представители этого вида шумные и представляют собой захватывающее зрелище, что сделало резкий спад численности популяции в период с 2014 по 2016 годы весьма заметным.

По словам биолога, специализирующегося на морских птицах в Национальном морском заповеднике дикой природы Аляски и соавтора нового исследования Бри Драммонд, изначально они с коллегами полагали, что птицы просто не прилетели на размножение, но они вернутся в следующем году. Биологической группе заповедника пришлось скорректировать наши протоколы в связи с низкой посещаемостью и отсутствием размножения – почти ни одна из птиц так и не отложила яйца.

Позже ученые пришли к выводу, что исчезновение птиц было связано с событием, произошедшим в 2014 году в океане. Исследователи заметили, что область необычно теплой воды в океане образовалась, распространяя свое смертоносное тепло от восточной части Берингова моря до залива Аляски.

Гигантские теплые "капли" в океане

Исследование показывают, что "капля" просуществовала два года, подавляя экосистемы, уничтожая морские виды и нарушая пищевые цепи. Теперь ученые считают, что последствия существования огромной области теплой воды оказались далеко идущими и даже затронули кайр, поскольку эти глубоководные ныряльщики больше не могли найти достаточно пищи для выживания.

Ученые заметили, что на пляжи залива Аляска начало выбрасывать мертвых птиц. К концу 2016 года число мертвых тел достигло 62 000. Исследователи продолжали вести учет, а потому ученые из года в год расширяли зону поиска. Результаты указывают на то, что мертвые тела птиц на пляжах – лишь вершина айсберга: большинство погибших в море птиц не возвращаются на сушу.

Команда обнаружила, что подобная ситуация наблюдалась в местах, разделенных тысячами километров – ученые наблюдали повсеместное сокращение численности птиц во всех исследуемых местах. Похоже, нехватка пищи имела двойной эффект: птицы, страдавшие от недоедания, погибали, а выжившие были слишком истощены, чтобы размножаться.

Восстановится ли популяция тонкоклювых кайр на Аляске?

Семь лет спустя после периода правления теплые "капли" в 2014-2016 годах ни одна из наблюдаемых колоний не показывала признаков восстановления. После многолетних подсчетов популяции исследователи опубликовали результаты анализа смертности. По их оценкам, около четырех миллионов кайр погибли от голода из-за "капли", что составляет 50% популяции на Аляске.

Данные указывают на то, что гибель кайр примерно в 15 раз превысила число морских птиц, погибших во время разлива нефти танкером Exxon Valdez, экологической катастрофы эпических масштабов.

Увы, сегодня будущее этих очаровательных прибрежных птиц выглядит безрадостным, поскольку по мере сокращения численности вид становится все более уязвимым для хищников и экологических стрессов.

Ранее Фокус писал о том, что сотни загадочных "сгустков черноты" выброшены на побережье: их связали с волной смертей.