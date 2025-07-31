Найбільше вимирання виду в сучасній історії: 4 млн особин убила "крапля"

Безпрецедентна загибель птахів була оголошена на Алясці, де, за оцінками дослідників, з колоній по всьому штату зникло до чотирьох мільйонів кайр. Учені вважають, що подія стала найбільшим в історії вимиранням у сучасній історії.

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Дослідження, проведене наприкінці 2024 року, засвідчило, що найбільше в сучасній історії вимирання одного виду було спровоковано "Краплею" — теплим потоком води в північній частині Тихого океану, який мав тривалий і руйнівний вплив на морські та прибережні види, пише IFLScience.

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Найбільше в історії вимирання виду

Тонкодзьобі кайри (Uria aalge) — знаменитий вид, що мешкає величезними колоніями, де птахи збираються пліч-о-пліч, подібно до пінгвінів, уздовж прибережних скель. Представники цього виду галасливі і являють собою дивовижне видовище, що зробило різкий спад чисельності популяції в період з 2014 по 2016 роки вельми помітним.

За словами біолога, що спеціалізується на морських птахах у Національному морському заповіднику дикої природи Аляски й співавтора нового дослідження Брі Драммонд, спочатку вони з колегами вважали, що птахи просто не прилетіли на розмноження, але вони повернуться наступного року. Біологічній групі заповідника довелося скоригувати наші протоколи у зв'язку з низькою відвідуваністю і відсутністю розмноження — майже жоден із птахів так і не відклав яйця.

Пізніше вчені дійшли висновку, що зникнення птахів було пов'язане з подією, що сталася 2014 року в океані. Дослідники помітили, що область незвично теплої води в океані утворилася, поширюючи своє смертоносне тепло від східної частини Берингового моря до затоки Аляски.

Гігантські теплі "краплі" в океані

Дослідження показують, що "крапля" проіснувала два роки, пригнічуючи екосистеми, знищуючи морські види та порушуючи харчові ланцюги. Тепер учені вважають, що наслідки існування величезної області теплої води виявилися далекосяжними й навіть торкнулися кайр, оскільки ці глибоководні нирці більше не могли знайти достатньо їжі для виживання.

Вчені помітили, що на пляжі затоки Аляска почало викидати мертвих птахів. До кінця 2016 року кількість мертвих тіл досягла 62 000. Дослідники продовжували вести облік, а тому вчені з року в рік розширювали зону пошуку. Результати вказують на те, що мертві тіла птахів на пляжах — лише вершина айсберга: більшість загиблих у морі птахів не повертаються на сушу.

Команда виявила, що подібна ситуація спостерігалася в місцях, розділених тисячами кілометрів — вчені спостерігали повсюдне скорочення чисельності птахів у всіх досліджуваних місцях. Схоже нестача їжі мала подвійний ефект: птахи, які страждали від недоїдання, гинули, а ті, що вижили, були занадто виснажені, щоб розмножуватися.

Чи відновиться популяція тонкодзьобих кайр на Алясці?

Через сім років після періоду правління теплі "краплі" у 2014-2016 роках жодна зі спостережуваних колоній не показувала ознак відновлення. Після багаторічних підрахунків популяції дослідники опублікували результати аналізу смертності. За їхніми оцінками, близько чотирьох мільйонів кайр загинули від голоду через "краплю", що становить 50% популяції на Алясці.

Дані вказують на те, що загибель кайр приблизно в 15 разів перевищила кількість морських птахів, які загинули під час розливу нафти танкером Exxon Valdez, екологічної катастрофи епічних масштабів.

На жаль, сьогодні майбутнє цих чарівних прибережних птахів видається безрадісним, оскільки в міру скорочення чисельності вид стає дедалі вразливішим для хижаків і екологічних стресів.

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