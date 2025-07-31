Неизвестный науке язык нашли на глиняных табличках Хеттской империи

Во время раскопок в Турции археологи обнаружили большое количество глиняных табличек с записями, сделанными писцами Хеттской империи. Некоторые из этих записей содержат неизвестный ранее индоевропейский язык.

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Открытие было сделано на территории объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО Хаттуса – столице древней Хеттской империи, которая была величайшей державой бронзового века (1650–1200 гг. до н.э.), пишет Discover.

В ходе раскопок в Хаттуса были найдены около 30 тыс. глиняных табличек с клинописными надписями.

Большинство из этих текстов были написаны на хеттском языке, который теперь считаются одним из первых индоевропейских языков. Также хеттский язык был основным языком данного региона. Но несмотря на это, исследователям удалось отыскать таблички с надписями на ранее неизвестном языке.

Заведующий кафедрой изучения Древнего Ближнего Востока в Университете Юлиуса-Максимилиана Даниэль Швемер говорит, что сделанное открытие захватывающее, но не удивительное.

“Хетты особенно интересовались текстами разных ритуалов на иностран6ных языках”, - говорит эксперт.

Он добавляет, что этот новый язык происходит из земли Калашма, которая расположена недалеко от современных турецких городов Болу и Гереде. Также отмечается, что это не первый ритуальный текст, который был обнаружен в этом регионе.

Дело в том, что хеттские писцы часто использовали анатолийский, сирийский и месопотамские стили и языковые методы. Также оказалось, что они составляли труды на лувийском и палайском, которые относятся к анатолийско-индоевропейским язакам.

Теперь же к этому списку добавился и калашма, тот самый новый язык, который был назван по месту своей происхождения.

На данный момент исследователи работают над расшифровкой текста на калашма. Специалист по древним анатолийским языкам и профессор из Марбургского университета Элизабет Рикен подтверждает, что ранее неизвестный язык относится к анатолийско-индоевропейской семье.

Несмотря на то, язык калашма регионально был ближе к палайскому, он все же больше похож на лувийский. Но необходимы дополнительные исследования, чтобы точно сказать, в каком нродстве состоят калашма и лувийские языки.

Напомним, в самом простом языке в мире всего 137 слов и этого вполне достаточно для общения. В 2001 году Соня Ланг, канадская лингвистка, создала сверхпростой язык, в котором было всего лишь 120 слов. Хотя в настоящее время количество слов возросло до 137, однако Токипона все еще остается самым простым из известных языков.