Невідому науці мову знайшли на глиняних табличках Хетської імперії

Під час розкопок у Туреччині археологи виявили велику кількість глиняних табличок із записами, зробленими писарями Хетської імперії. Деякі з цих записів містять невідому раніше індоєвропейську мову.

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Відкриття було зроблено на території об'єкта Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО Хаттуса — столиці стародавньої Хетської імперії, яка була найбільшою державою бронзового століття (1650-1200 рр. до н.е.), пише Discover.

Під час розкопок у Хаттуса було знайдено близько 30 тис. глиняних табличок із клинописними написами.

Більшість із цих текстів були написані хеттською мовою, яку тепер вважають однією з перших індоєвропейських мов. Також хеттська мова була основною мовою цього регіону. Але попри це, дослідникам вдалося відшукати таблички з написами раніше невідомою мовою.

Завідувач кафедри вивчення Стародавнього Близького Сходу в Університеті Юліуса-Максиміліана Даніель Швемер каже, що зроблене відкриття захоплююче, але не дивовижне.

"Хетти особливо цікавилися текстами різних ритуалів іноземними мовами", — каже експерт.

Він додає, що ця нова мова походить із землі Калашма, яка розташована неподалік від сучасних турецьких міст Болу та Гереде. Також зазначається, що це не перший ритуальний текст, який було виявлено в цьому регіоні.

Річ у тім, що хеттські писарі часто використовували анатолійський, сирійський і месопотамські стилі та мовні методи. Також виявилося, що вони складали праці лувійською та палайською, які належать до анатолійсько-індоєвропейських язаків.

Тепер же до цього списку додалася і калашма, та сама нова мова, яку було названо за місцем свого походження.

Наразі дослідники працюють над розшифровкою тексту на калашма. Фахівець зі стародавніх анатолійських мов і професор із Марбурзького університету Елізабет Рікен підтверджує, що раніше невідома мова належить до анатолійсько-індоєвропейської сім'ї.

Незважаючи на те, що мова калашма регіонально була ближчою до палайської, вона все ж більше схожа на лувійську. Але необхідні додаткові дослідження, щоб точно сказати, в якій спорідненості перебувають калашма і лувійські мови.

Нагадаємо, у найпростішій мові у світі всього 137 слів і цього цілком достатньо для спілкування. У 2001 році Соня Ланг, канадська лінгвістка, створила надпросту мову, в якій було всього лише 120 слів. Хоча нині кількість слів зросла до 137, проте Токіпона все ще залишається найпростішою з відомих мов.