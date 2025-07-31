1000 молодых пауков заживо поедают матерей и пожилых родственников: их впервые засняли на видео

Кадры нового сериала BBC о природе впервые в истории показали, как африканские общественные пауки совершают матереубийство и поедают своих пожилых родственников. Исследователи не ожидали, что им удастся заснять нечто подобное.

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По словам сэра Дэвида Аттенборо, они с коллегами работали над съемками для сериала "Родители", когда им удалось снять первые в своем роде, леденящие душу кадры, на которых молодые пауки массово поедали своих матерей и тетушек, пишет Live Science.

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Жуткие африканские пауки

На видео, снятом учеными, на видео более 1000 молодых африканских общественных пауков (Stegodyphus dumicola) выползают из своего гнезда в поисках пищи. Малыши, видимо, играют в жуткую игру: они двигаются, затем внезапно замирают, а затем снова синхронно двигаются.

Видео также показывает, как молодые пауки нападают на насекомое, попавшее в гигантскую паутину, удерживающую их гнездо, и поедают его, разрывая тело, пока добыча все еще жива. Когда источник пищи иссякает, крохотные пауки обращаются к одной из матерей гнезда, чье состояние ухудшается после рождения детенышей.

По словам британского биолога Дэвида Аттенборо, на кадрах также запечатлен трогательный момент, когда паучиха дрожит перед тем, как потомство и сородичи набросятся на нее и съедят. По словам исследователей, это высшая жертва, порожденная необходимостью обеспечить выживание следующего поколения.

Как умирают самки африканских пауков

Исследователи считают, что самки африканских общественных паучьих, вероятно, специально дрожат, ожидая своей ужасной смерти. Предполагается, что вибрации, создаваемые дрожанием, могут быть похожи на вибрации, издаваемые насекомыми, попавшими в паутину, а потому детеныши без колебаний нападают на своих матерей.

Однако съев мать детеныши все еще остаются голодными, а потому переходят к другим выжившим сородичам, съедая всех взрослых особей в колонии по одному. В конце конусов в колонии остается лишь новое поколение, которое в конце пути ждет та же участь.

По словам исследователей, новое видео стало первым в истории, когда ученым удалось запечатлеть жуткий процесс поедания взрослых особей детенышами.

Ранее Фокус писал о том, что ученые модифицировали пауков и заставили их плести светящуюся паутину: как им это удалось.