1000 молодих павуків живцем поїдають матерів і літніх родичів: їх уперше зняли на відео

Кадри нового серіалу BBC про природу вперше в історії показали, як африканські громадські павуки вчиняють матеревбивство і поїдають своїх літніх родичів. Дослідники не очікували, що їм вдасться зняти щось подібне.

Related video

За словами сера Девіда Аттенборо, вони з колегами працювали над зйомками для серіалу "Батьки", коли їм вдалося зняти перші у своєму роді кадри, від яких аж моторошно перехоплювало подих, на яких молоді павуки масово поїдали своїх матерів і тітоньок, пише Live Science.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Моторошні африканські павуки

На відео, знятому вченими, на відео понад 1000 молодих африканських громадських павуків (Stegodyphus dumicola) виповзають зі свого гнізда в пошуках їжі. Малюки, мабуть, грають у моторошну гру: вони рухаються, потім раптово завмирають, а потім знову синхронно рухаються.

Відео також показує, як молоді павуки нападають на комаху, що потрапила в гігантське павутиння, яке утримує їхнє гніздо, і поїдають її, розриваючи тіло, поки здобич все ще жива. Коли джерело їжі вичерпується, крихітні павуки звертаються до однієї з матерів гнізда, чий стан погіршується після народження дитинчат.

За словами британського біолога Девіда Аттенборо, на кадрах також зафіксовано зворушливий момент, коли павучиха тремтить перед тим, як потомство і родичі накинуться на неї й з'їдять. За словами дослідників, це вища жертва, породжена необхідністю забезпечити виживання наступного покоління.

Як помирають самки африканських павуків

Дослідники вважають, що самки африканських громадських павукових, імовірно, спеціально тремтять, чекаючи своєї жахливої смерті. Передбачається, що вібрації, створювані тремтінням, можуть бути схожі на вібрації, які видають комахи, що потрапили в павутину, а тому дитинчата без вагань нападають на своїх матерів.

Однак з'ївши матір, дитинчата все ще залишаються голодними, а тому переходять до інших родичів, що вижили, з'їдаючи всіх дорослих особин у колонії по одному. Наприкінці конусів у колонії залишається лише нове покоління, на яке наприкінці шляху чекає та сама доля.

За словами дослідників, нове відео стало першим в історії, коли вченим вдалося зафіксувати моторошний процес поїдання дорослих особин дитинчатами.

Раніше Фокус писав про те, що вчені модифікували павуків і змусили їх плести світну павутину: як їм це вдалося.