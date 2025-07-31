Инженеры хотят строить дома по "рецепту" из Древнего Рима: ничего лучше пока не придумали

Древние римляне похоже, изобрели идеальный рецепт экологичного бетона, который может прослужить тысячи лет. В новом исследовании учение проанализировали древний рецепт производства бетона.

Related video

Результаты исследования показали, как можно усовершенствовать современный цемент. Ученые выяснили, что производство римского цемента и бетона нуждается в больших затратах воды, а также производит больше парниковых выбросов, чем производство современного цемента. Речь идет о портландцементе, который является наиболее распространенным типом цемента, который используется в современном бетоне, пишет Science Alert.

Но несмотря на это, римский рецепт может в конечном итоге, стать более экологичной альтернативой в долгосрочной перспективе. Основная причина заключается в том, что такие строения не придется так часто ремонтировать или строить новые.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Международная команда инженеров-экологов выяснила, что римские бетонные смеси для зданий достигли бы такого же уровня выбросов, прослужив на целых 41% дольше современных строений.

Менее долгосрочные конструкции, такие как улицы или трассы, если бы их построили с использованием римского бетона, прослужили бы на 29% дольше.

“Как только принять во внимание срок службы бетона, сразу же становятся видны его преимущества. Мы многому можем научиться у римлян. Если мы сможем объединить их стратегии с нашими современными инновационными идеями, мы сможем создать более устойчивую архитектурную среду”, - говорит ведущий автор исследования из Северного университета в Колумбии Даниэла Мартинес.

Долговечность римского бетона сложно в полной мере сравнить с современным, так как сегодня многие бетонные здания армируются сталью. По мере коррозии сталь расширяется, что заставляет окружающий ее бетон трескаться и разрушаться по прошествию всего 10 лет.

В это же время древнеримский бетон способен залечивать себя сам. Трещины в цементе естественным образом склеиваются обратно при попадании в них воды. Именно поэтому древнеримские морские стены выдержали тысячелетия под ударами волн и едкой соленой воды.

Остается сомнительным, что современный бетон способен та те же подвиги.

“Коррозия стальной арматуры – основная причина разрушения бетона, поэтому сравнения нужно проводить очень осторожно”, - говорит автор работы и инженер из Калифорнийского университета в Беркли Пауло Монтейро.

Она добавляет, что римский метод может иметь и другие экологические преимущества.

Портландцемент и римский цемент производятся из одного и того же ключевого ингредиента. При высоких температурах из известняка образуется высокореактивный едкий порошок, который называют негашеной известью. Этот порошок в сочетании с водой образует очень прочный раствор.

В Древнем Риме зачастую для создания бетона использовались местные вулканические породы, а не гипс, как в современном бетоне. Также римский бетон был связан с меньшим количеством загрязнений воздуха, так как известняк сжигался с помощью древесины дуба и ели, а не ископаемого топлива.

Таким образом производство римского цемента может сократить выбросы оксидов азота и серы до 98% в сравнении с современными методами.

Н сегодняшний день бетон является вторым самым распространенным материалом после воды. Но на его производство приходится около 8% мировых антропогенных выбросов углерода, что составляет около четверти всех выбросов углерода в промышленности.

Напомним, ученые рассказали, каково самое известное наследие Римской империи. От Помпеев, уничтоженных извержением Везувия, до архитектурных чудес, Римская империя оставила после себя богатое наследие. Среди них, в частности, артефакты, стоимость которых оценивают в миллионы долларов, и древние сооружения, которым подражают и сегодня.