Інженери хочуть будувати будинки за "рецептом" зі Стародавнього Риму: нічого кращого поки що не придумали

Стародавні римляни схоже, винайшли ідеальний рецепт екологічного бетону, який може прослужити тисячі років. У новому дослідженні вчені проаналізували стародавній рецепт виробництва бетону.

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Результати дослідження показали, як можна вдосконалити сучасний цемент. Вчені з'ясували, що виробництво римського цементу і бетону потребує більших витрат води, а також виробляє більше парникових викидів, ніж виробництво сучасного цементу. Йдеться про портландцемент, який є найбільш поширеним типом цементу, що використовується в сучасному бетоні, пише Science Alert.

Але попри це, римський рецепт може в кінцевому підсумку стати більш екологічною альтернативою в довгостроковій перспективі. Основна причина полягає в тому, що такі будови не доведеться так часто ремонтувати або будувати нові.

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Міжнародна команда інженерів-екологів з'ясувала, що римські бетонні суміші для будівель досягли б такого самого рівня викидів, прослуживши на цілих 41% довше за сучасні будови.

Менш довгострокові конструкції, такі як вулиці або траси, якби їх побудували з використанням римського бетону, прослужили б на 29% довше.

"Щойно взяти до уваги термін служби бетону, одразу ж стають помітними його переваги. Ми багато чого можемо навчитися у римлян. Якщо ми зможемо об'єднати їхні стратегії з нашими сучасними інноваційними ідеями, ми зможемо створити більш стійке архітектурне середовище", — каже провідний автор дослідження з Північного університету в Колумбії Даніела Мартінес.

Довговічність римського бетону складно повною мірою порівняти з сучасним, оскільки сьогодні багато бетонних будівель армуються сталлю. У міру корозії сталь розширюється, що змушує бетон, який її оточує, тріскатися і руйнуватися після всього 10 років.

У цей же час давньоримський бетон здатний заліковувати себе сам. Тріщини в цементі природним чином склеюються назад при потраплянні в них води. Саме тому давньоримські морські стіни витримали тисячоліття під ударами хвиль і їдкої солоної води.

Залишається сумнівним, що сучасний бетон здатний на ті самі подвиги.

"Корозія сталевої арматури — основна причина руйнування бетону, тому порівняння потрібно проводити дуже обережно", — каже автор роботи та інженер з Каліфорнійського університету в Берклі Пауло Монтейро.

Вона додає, що римський метод може мати й інші екологічні переваги.

Портландцемент і римський цемент виробляються з одного і того ж ключового інгредієнта. За високих температур з вапняку утворюється високореактивний їдкий порошок, який називають негашеним вапном. Цей порошок у поєднанні з водою утворює дуже міцний розчин.

У Стародавньому Римі часто для створення бетону використовували місцеві вулканічні породи, а не гіпс, як у сучасному бетоні. Також римський бетон був пов'язаний з меншою кількістю забруднень повітря, оскільки вапняк спалювали за допомогою деревини дуба і ялини, а не викопного палива.

Таким чином виробництво римського цементу може скоротити викиди оксидів азоту і сірки до 98%, як порівняти з сучасними методами.

На сьогоднішній день бетон є другим найпоширенішим матеріалом після води. Але на його виробництво припадає близько 8% світових антропогенних викидів вуглецю, що становить близько чверті всіх викидів вуглецю в промисловості.

Нагадаємо, вчені розповіли, якою є найвідоміша спадщина Римської імперії. Від Помпеїв, знищених виверженням Везувію, до архітектурних див, Римська імперія залишила після себе багату спадщину. Серед них, зокрема, артефакти, вартість яких оцінюють у мільйони доларів, і стародавні споруди, які наслідують і сьогодні.