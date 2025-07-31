280 молний в час: самая мощная гроза на Земле длится более полугода

В устье реки Кататумбо гроза, по словам исследователей, не похожа ни на одну другую на планете. Количество грозовых дней в регионе может достигать почти 300, что делает это место невероятно уникальным.

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Какую самую длинную грозу вам когда-либо доводилось наблюдать? Для жителей Венесуэлы увидеть электрическое шоу, длящееся до девяти часов – обычное дело. Здесь, в устье реки Кататумбо, возникают особые условия тепла и влажности, которые способствуют возникновению одних из самых впечатляющих молний на Земле, пишет IFLScience.

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До девяти часов в сутки почти 300 дней в году

Исследователи отмечают, что грозы в устье реки Кататумбо могут длиться до девяти часов в сутки, а молнии здесь возникают с частотой до 280 вспышек в час, озаряя небо впечатляющими электрическими разрядами.

Это место известно, как мировая столица молний и находится в месте впадения реки Кататумбо в озеро Маракайбо, поэтому это место также известно как маяк Маракайбо. Ученые отмечают, что регион удерживает мировой рекорд по количеству молний на Земле: ежегодно здесь регистрируется около 250 вспышек на квадратный километр, что в сумме составляет около 1,6 миллиона ударов молнии.

По словам физика и исследователя из Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA) Анхеля Муньоса, ежегодно здесь погибает большое количество людей, а молнии могут быть настолько непрерывными, что все вокруг остается видно.

Чем вызвана такая частота молний?

Ученые отмечают, что такое количество молний в регионе вызвано тем, что горячий воздух в регионе быстро поднимается, встречаясь с влажным воздухом и образуя кучево-дождевые облака, связанные с экстремальными погодными явлениями, например:

ливнями;

градом;

торнадо;

молниями.

Кристаллы льда над нижней частью облаков встречаются с теплым воздухом, создавая статический заряд, который накапливается, пока не разряжается в виде электрического зигзага, известного нам как молния.

Энергия, заключенная в этой погодной системе, невероятна: по данным NASA, молнии Кататумбо могли бы осветить всю Южную Америку всего за 10 минут. К слову, идея использования энергии молний не нова – она интересовала ученых еще со времен Бенджамина Франклина. Однако до сих ор никому так и не удалось воплотить ее в жизнь.

Отметим, что "огненная река", создаваемая таким количеством молний в Кататумбо, веками служила путевым ориентиром для моряков, бороздящих просторы океана. Гроза была настолько яркой, что это позволяло морякам следовать необходимым курсом.

Ранее Фокус писал о том, что ученые запечатлели уникальные кадры обратного движения молнии.