280 блискавок на годину: найпотужніша гроза на Землі триває понад півроку

У гирлі річки Кататумбо гроза, за словами дослідників, не схожа на жодну іншу на планеті. Кількість грозових днів у регіоні може сягати майже 300, що робить це місце неймовірно унікальним.

Related video

Яку найдовшу грозу вам коли-небудь доводилося спостерігати? Для жителів Венесуели побачити електричне шоу, що триває до дев'ятої години, — звична справа. Тут, у гирлі річки Кататумбо, виникають особливі умови тепла і вологості, які сприяють виникненню одних із найбільш дивовижних блискавок на Землі, пише IFLScience.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

До дев'яти годин на добу майже 300 днів на рік

Дослідники зазначають, що грози в гирлі річки Кататумбо можуть тривати до дев'яти годин на добу, а блискавки тут виникають із частотою до 280 спалахів на годину, осяваючи небо дивовижними електричними розрядами.

Це місце відоме, як світова столиця блискавок і розташоване в місці впадання річки Кататумбо в озеро Маракайбо, тому це місце також відоме як маяк Маракайбо. Науковці зазначають, що регіон утримує світовий рекорд за кількістю блискавок на Землі: щороку тут реєструють близько 250 спалахів на квадратний кілометр, що в сумі становить близько 1,6 мільйона ударів блискавки.

За словами фізика і дослідника з Національного управління океанічних і атмосферних досліджень (NOAA) Анхеля Муньоса, щороку тут гине велика кількість людей, а блискавки можуть бути настільки безперервними, що все навколо залишається видно.

Чим викликана така частота блискавок?

Науковці зазначають, що така кількість блискавок у регіоні спричинена тим, що гаряче повітря в регіоні швидко підіймається, зустрічаючись із вологим повітрям і утворюючи купчасто-дощові хмари, пов'язані з екстремальними погодними явищами, наприклад:

зливами;

градом;

торнадо;

блискавками.

Кристали льоду над нижньою частиною хмар зустрічаються з теплим повітрям, створюючи статичний заряд, який накопичується, доки не розряджається у вигляді електричного зигзага, відомого нам як блискавка.

Енергія, укладена в цій погодній системі, неймовірна: за даними NASA, блискавки Кататумбо могли б висвітлити всю Південну Америку всього за 10 хвилин. До слова, ідея використання енергії блискавок не нова — вона цікавила вчених ще з часів Бенджаміна Франкліна. Однак досі нікому так і не вдалося втілити її в життя.

Зазначимо, що "вогняна річка", створювана такою кількістю блискавок у Кататумбо, століттями слугувала дорожнім орієнтиром для моряків, які борознили простори океану. Гроза була настільки яскравою, що це давало змогу морякам слідувати необхідним курсом.

Раніше Фокус писав про те, що вчені зафіксували унікальні кадри зворотного руху блискавки.