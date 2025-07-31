В сотни раз больше средней вспышки: метеоспутники зафиксировали молнию длиной 829 км

Исследователи зафиксировали новый мировой рекорд – метеоспутникам удалось зарегистрировать невероятно огромную молнию – в сотни раз больше средних размеров. По словам ученых, длина "мегавспышки" достигала 829 километров.

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Исследователи рассматривали архивные спутниковые данные и официально зарегистрировали новый мировой рекорд – самую длинную молнию в истории Земли, которая протянулась от Техаса до Миссури. Рекордная "мегавспышка" превзошла предыдущий рекорд – молнию длиной 768 километров, зафиксированную в 2020 году – на 61 километр, пишет Space.

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Самая длинная молния в истории

По словам соавтора исследования, профессора Университета штата Аризона Рэнди Сервени, они с коллегами называют настолько большие молнии "мегавспышками". Причем исследователи лишь сейчас изучают механизмы, как и почему они возникают.

Теперь исследователи зафиксировали новый рекорд – длина самой большой молнии в истории составляла 829 километров.

Отметим, что мегавспышки молний определяются как разряд длиной не менее 100 километров. Для сравнения, средняя длина разряда молнии составляет менее 16 километров. К слову, ширина большинства молний составляет всего около 2,5 сантиметров.

Снимок со спутника GOES-16, на котором запечатлена рекордная молния во время шторма в октябре 2017 года. Красные круги обозначают положительно заряженные ответвления молнии, а синие круги — отрицательно заряженные ответвления. Фото: NOAA

Как ученые измеряют длину молний?

Чтобы определить длину мегавспышки, ученые проанализировали данные со спутника GOES-16 Национального управления океанических и атмосферных исследований, оснащенного картографом молний, который регистрирует около миллиона молний в день. Анализ показал истинную длину разряда: целых 885 км.

Отметим, что ранее ученые использовали наземные радиосети для отслеживания молний. Однако спутники с картографами молний модернизируют этот процесс.

По словам ведущего автора статьи, Майкла Петерсона из исследовательского института Технологического института Джорджии, добавление непрерывных измерений с геостанционарной орбиты стало значительным научным достижением. Сегодня ученые большинство очагов мегавспышек в мире охвачены геостационарным спутником, а методы обработки данных усовершенствовались, чтобы правильно отображать вспышки в огромном объеме данных наблюдений во всех масштабах.

Команда отмечает, что подобные мегавспышки встречаются довольно редко – их вызывает менее 1% гроз. Ученые также заметили, что грозы, которые способны вызвать столь масштабные грозы, должны бушевать в течение 14 часов или более и охватывать большую территорию. Впрочем, такие условия, как показывают наблюдения, не так уж и редки.

Ранее Фокус писал о том, что самая мощная гроза на Земле длится более полугода.