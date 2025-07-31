У сотні разів більша за середній спалах: метеосупутники зафіксували блискавку довжиною 829 км

Дослідники зафіксували новий світовий рекорд — метеосупутникам вдалося зареєструвати неймовірно величезну блискавку — у сотні разів більшу за середні розміри. За словами вчених, довжина "мегаспалаху" сягала 829 кілометрів.

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Дослідники розглядали архівні супутникові дані й офіційно зареєстрували новий світовий рекорд — найдовшу блискавку в історії Землі, що простягнулася від Техасу до Міссурі. Рекордний "мегаспалах" перевершив попередній рекорд — блискавку завдовжки 768 кілометрів, зафіксовану 2020 року — на 61 кілометр, пише Space.

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Найдовша блискавка в історії

За словами співавтора дослідження, професора Університету штату Аризона Ренді Сервені, вони з колегами називають настільки великі блискавки "мегаспалахами". Причому дослідники лише зараз вивчають механізми, як і чому вони виникають.

Тепер дослідники зафіксували новий рекорд — довжина найбільшої блискавки в історії становила 829 кілометрів.

Зазначимо, що мегаспалахи блискавок визначаються як розряд завдовжки щонайменше 100 кілометрів. Для порівняння, середня довжина розряду блискавки становить менше ніж 16 кілометрів. До слова, ширина більшості блискавок становить лише близько 2,5 сантиметрів.

Знімок із супутника GOES-16, на якому зображена рекордна блискавка під час шторму в жовтні 2017 року. Червоні кола позначають позитивно заряджені відгалуження блискавки, а сині кола — негативно заряджені відгалуження. Фото: NOAA

Як учені вимірюють довжину блискавок?

Щоб визначити довжину мегаспалаху, вчені проаналізували дані із супутника GOES-16 Національного управління океанічних і атмосферних досліджень, оснащеного картографом блискавок, який реєструє близько мільйона блискавок на день. Аналіз показав справжню довжину розряду: цілих 885 км.

Зазначимо, що раніше вчені використовували наземні радіомережі для відстеження блискавок. Однак супутники з картографами блискавок модернізують цей процес.

За словами провідного автора статті, Майкла Петерсона з дослідницького інституту Технологічного інституту Джорджії, додавання безперервних вимірів з геостанціонарної орбіти стало значним науковим досягненням. Сьогодні вчені більшість вогнищ мегаспалахів у світі охоплені геостаціонарним супутником, а методи обробки даних удосконалилися, щоб правильно відображати спалахи у величезному обсязі даних спостережень у всіх масштабах.

Команда зазначає, що подібні мегаспалахи трапляються доволі рідко — їх спричиняє менше ніж 1% гроз. Учені також помітили, що грози, які здатні спричинити настільки масштабні грози, мають вирувати протягом 14 годин або більше й охоплювати велику територію. Утім, такі умови, як показують спостереження, не такі вже й рідкісні.

Раніше Фокус писав про те, що найпотужніша гроза на Землі триває понад півроку.