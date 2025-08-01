Бездействовал 40 млн лет, но начал пробуждаться: древний разлом сотрясет Землю (фото)

Исследователи прогнозируют, что мощное землетрясение может обрушиться на Канаду. Основной причиной называют пробуждение древней линии разлома, которая простирается на 1000 километров.

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Древний разлом, известный как разлом Тинтина, простирается на 1000 километров через северную Канаду, пересекая Юкон и заканчиваясь на Аляске. Считается, что разлом бездействовал в течение последних 40 миллионов лет, но новое исследование ставит под сомнение эту точку зрения. Теперь считается, что сильное землетрясение может быть неизбежным, пишет Science Alert.

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Признаки пробуждения древнего разлома

Команда из Университета Виктории и Университета Альберты в Канаде обнаружили признаки двух относительно недавних групп землетрясений, которые значительно сместили земную поверхность: один инцидент произошел 2,6 миллиона лет назад, а другой – 132 000 лет назад.

С другой стороны, ученые не обнаружили свидетельств заметных землетрясений за последние 12 000 лет. Считается, что этот период затишья может быть предупреждением: данные указывают на то, что разлом смещается и наращивает давление со скоростью 0,2–0,8 миллиметра в год. Это указывает на то. Что сильное землетрясение на самом деле может быть неизбежным.

По словам соавтора исследования, геолога Терона Финли из Университета Виктории, за последние несколько десятилетий вдоль разлома Тинтина было зафиксировано несколько небольших подземных толчков магнитудой 3-4 балла. Однако ученые считают, что нет свидетельств того, что он способен образовывать крупные разрывы.

Разлом Тинтина проходит недалеко от города Доусон Фото: Geophysical Research Letters

Поиск доисторических землетрясений

Команда отмечает, что с каждым годом доступность данных расширяется, что побуждает ученых повторно изучать разлом в поисках свидетельств доисторических землетрясений в ландшафте.

В ходе исследования ученые использовали сочетание спутниковых снимков высокого разрешения и технологии, измеряющей отражения лазерного света для оценки рельефа местности. В результате ученые по-новому взглянули на разлом Тинтина.

Тщательный анализ помог обнаружить узкие поверхностные разрывы, которые обычно хорошо скрыты лесами Канады. Это выявило уступы разломов, указывающие на прошлые землетрясения, но не на недавние геологические события.

Расчеты указывают на то, что за это время разлом, вероятно, должен был бы сместиться примерно на 6 метров, но этого не произошло. Когда это давление наконец-то высвободится, может произойти землетрясение магнитудой более 7,5 баллов по шкале Рихтера.

Все это указывает на то. Что разлом Тинтина представляет собой серьезную, ранее не распознанную сейсмическую опасность для региона. Если с момента последнего крупного землетрясения прошло 12 000 лет или более, разлом может находиться на поздней стадии накопления напряжений.

В дальнейшем ученые планирую провести дополнительные исследования разлома и других подобных конструкций, чтобы лучше оценить вероятность того, спровоцирует ли он крупное землетрясение в будущем. Чем больше данных об исторической сейсмической активности в этом районе будет у экспертов, тем точнее компьютерные модели будут прогнозировать будущие события.

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