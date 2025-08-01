Не діяв 40 млн років, але почав прокидатися: стародавній розлом струсоне Землю (фото)

Дослідники прогнозують, що потужний землетрус може обрушитися на Канаду. Основною причиною називають пробудження давньої лінії розлому, яка простягається на 1000 кілометрів.

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Стародавній розлом, відомий як розлом Тінтіна, простягається на 1000 кілометрів через північну Канаду, перетинаючи Юкон і закінчуючись на Алясці. Вважається, що розлом не діяв протягом останніх 40 мільйонів років, але нове дослідження ставить під сумнів цей погляд. Тепер вважається, що сильний землетрус може бути неминучим, пише Science Alert.

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Ознаки пробудження стародавнього розлому

Команда з Університету Вікторії та Університету Альберти в Канаді виявили ознаки двох відносно недавніх груп землетрусів, які значно змістили земну поверхню: один інцидент стався 2,6 мільйона років тому, а інший — 132 000 років тому.

З іншого боку, вчені не виявили свідчень помітних землетрусів за останні 12 000 років. Вважається, що цей період затишшя може бути попередженням: дані вказують на те, що розлом зміщується і нарощує тиск зі швидкістю 0,2-0,8 міліметра на рік. Це вказує на те. Що сильний землетрус насправді може бути неминучим.

За словами співавтора дослідження, геолога Терона Фінлі з Університету Вікторії, за останні кілька десятиліть уздовж розлому Тінтіна було зафіксовано кілька невеликих підземних поштовхів магнітудою 3-4 бали. Однак учені вважають, що немає свідчень того, що він здатний утворювати великі розриви.

Розлом Тінтіна проходить недалеко від міста Доусон Фото: Geophysical Research Letters

Пошук доісторичних землетрусів

Команда зазначає, що з кожним роком доступність даних розширюється, що спонукає вчених повторно вивчати розлом у пошуках свідчень доісторичних землетрусів у ландшафті.

Під час дослідження вчені використовували поєднання супутникових знімків з високою роздільною здатністю і технології, що вимірює відбиття лазерного світла для оцінки рельєфу місцевості. У результаті вчені по-новому поглянули на розлом Тінтіна.

Ретельний аналіз допоміг виявити вузькі поверхневі розриви, які зазвичай добре приховані лісами Канади. Це виявило уступи розломів, що вказують на минулі землетруси, але не на недавні геологічні події.

Розрахунки вказують на те, що за цей час розлом, імовірно, мав би зміститися приблизно на 6 метрів, але цього не сталося. Коли цей тиск нарешті вивільниться, може статися землетрус магнітудою понад 7,5 балів за шкалою Ріхтера.

Усе це вказує на те. Що розлом Тінтіна являє собою серйозну, раніше не розпізнану сейсмічну небезпеку для регіону. Якщо з моменту останнього великого землетрусу минуло 12 000 років або більше, розлом може перебувати на пізній стадії накопичення напружень.

Надалі вчені планують провести додаткові дослідження розлому та інших подібних конструкцій, щоб краще оцінити ймовірність того, чи спровокує він великий землетрус у майбутньому. Що більше даних про історичну сейсмічну активність у цьому районі буде в експертів, то точніше комп'ютерні моделі прогнозуватимуть майбутні події.

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