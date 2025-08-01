Резервный запас воды на Земле: резервуар хранит втрое больше влаги, чем во всех океанах планеты

В переходной зоне под нашим ногами скрывается огромный океан воды. По самым скромным подсчетам в нем хранится, в три раза больше воды, чем во всем Мировом океане на поверхности Земли. Ученые знают, где находится этот источник.

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Глубоко под поверхностью планеты находится огромный резервуар воды, который, по оценкам, содержит в три раза больше воды, чем все океаны на поверхности Земли. Новое исследование показывает, как он оказался запертым в переходной зоне планеты, пишет IFLScience.

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Скрытый запас воды в недрах Земли

В 2014 году группа американских ученых использовала 2000 сейсмометров для изучения сейсмических волн, полученных от более чем 500 землетрясений. Команда изучила скорость волн в разных глубинах и смогла определить, через какие породы проходили волны, прежде чем достичь датчиков. Результаты указывают на то, что на глубине около 700 километров под нашими ногами, в "переходной зоне" между нижней и верхней мантией, находится порода под названием рингвудит.

Известно, что рингвудит образуется только под высоким давлением, характерным для центра нашей планеты. За всю историю был обнаружен лишь один образец из недр Земли – он также был найден в метеоритах – заключенный внутри крошечного алмаза. Рингвудит содержит воду, но не в жидком виде, а заключенную внутри молекулярной структуры минерала.

По словам соавтора исследования, геофизика Стива Якобсена, рингвудит подобен губке, впитывающей воду. Они также обнаружили в кристаллической структуре рингвудита есть нечто совершенно особенное, что позволяет ему притягивать водород и удерживать воду. Ученые пришли к выводу, что этот минерал может содержать большое количество воды в условиях глубокой мантии.

Втрое больше воды, чем во всех земных океанах на поверхности

Предыдущие эксперименты уже показали, что рингвудит может содержать до 1,5% воды, а обнаруженные сейсмические волны подтверждают наличие воды в породе под нашими ногами. Подсчеты ученых показывают: если всего 1% породы в переходной зоне составляет вода, это указывает на то, что она содержит в три раза больше воды, чем все поверхностные океаны Земли. Это согласуется с результатами нового исследования.

По словам другого соавтора исследования, сейсмолога Брэндона Шмандта, если в переходной зоне присутствует значительное количество воды, то плавление должно происходить в областях, где есть приток воды в нижнюю мантию.

Команда считает, что исследование подтверждает, что вода в недрах планеты "произошла изнутри". Авторы также считают, что им наконец-то удалось обнаружить доказательства общеземного круговорота воды, способные помочь объяснить огромное количество влаги, скрытой под поверхностью нашей планеты. К слову, ученые десятилетиями искали доказательства этой "недостающей глубины".

Как такое количество воды попало в недра Земли

Несмотря на то, что данные указывают на наличие большого количества воды в переходной зоне мантии, до сих пор ведутся дискуссии о том, как она попала в недра Земли: изначально ли она была внутри планеты или проникла с поверхности.

В новом исследовании ученые изучили образцы, взятые из крупной магматической провинции на юге Китая, которую связывают с активностью мантийного плюма. Команда изучила содержание тяжелых изотопов бора в породе и обнаружила, что их уровни выходят за рамки известных составов мантии и более соответствуют значениям, обнаруженным в серпентинитах.

Результаты указывают на то, что субдукция океанической литосферной мантии может переносить огромные объемы воды в недра планеты, что привело к формированию огромного "подземного океана". Эта вода затем захватывается подъемом материала глубоко залегающего плюма и возвращается на поверхность Земли.

Впрочем, пока рано утверждать, что вся внутренняя вода Земли появилась именно оттуда. Однако данные четко указывают на то, что вода может погружаться в Землю по мере погружения земной коры, а затем снова возвращаться в земной цикл в геологическом масштабе времени. Для дальнейшего раскрытия этой тайны необходимы дополнительные данные, возможно, из других уголков мира.

Ранее Фокус писал о том, что в недрах Земли нашли континентальный запас воды, но есть проблема: его охраняют спящие вулканы.