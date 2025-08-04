Самые большие вулканы в мире держатся группой: какой из них считается самым высоким на Земле (фото)

За более 4,5 миллиарда лет на нашей планете образовалось огромное количество вулканов – некоторые из них бездействуют, тогда как другие несут настоящую угрозу. Но какой из них считается самым высоким в мире? Исследователи назвали его.

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Какой вулкан считается самым большим в мире? По словам исследователей, на самом деле все зависит от того, как вы измеряете его. Самый высокий, самый большой или самый массивный – на каждое из этих званий есть свой претендент, пишет IFLScience.

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Самый высокий вулкан

Ученые отмечают, что в борьбе за звание самого высокого вулкана в мире есть явный победитель: вулкан Охос-дель-Саладо, расположенный на границе Чили и Аргентины. Его вершина возвышается над уровнем моря на 6879 метров. Любопытно, что другие претенденты на звание самых высоких вулканов в мире находятся довольно близко: занявший второе место Льюльяйльяко находится всего в 267 км к северу, а третий и четвертый по высоте вулканы еще ближе.

Это может показаться поразительным совпадением, но, по словам ученых, на самом деле это не так. Дело в том, что все эти вулканы находятся в Андах, где установлено немало самых высоких рекордов Земли. Протянувшиеся вдоль западной границы Южной Америки, эти горы – и вулканы, усеивающие их вершины – являются результатом их расположения на Тихоокеанском огненном кольце.

По словам исследователей, Анды проходят параллельно Перуано-Чилийскому желобу, образовавшемуся в результате погружения плиты Наска под Южно-Американскую плиту. По мере того как плита Наска оказывается внизу, она нагревается и плавится, превращаясь в магму, которая в конечном итоге вырывается наружу в результате вулканического взрыва. В то же время Южноамериканская плита сжимается под действием движения и сжимается, образуя горы. Этот процесс известен как орогенез.

По словам экспертов Смитсоновского института, вершины двадцати самых высоких голоценовых вулканов мира расположены выше структурных максимумов Анд. Несмотря на то, что Льюльяйльяко более активен, чем Охос-дель-Саладо, последний официально считается самым высоким вулканом в мире. Ученые также отмечают, что отсутствие исторических извержений самого высокого вулкана в мире объясняется лишь его удаленностью.

Отметим, что в Америке есть лишь одна гора выше Охос-дель-Саладо – аргентинская Аконкагуа, высота которой достигает 6962 метра. Однако ученые из Чили утверждают, что эта гора не является вулканом, а ее высота обусловлена черепитчатым сбросо-надвигом.

Самый массивный вулкан

Охос-дель-Саладо действительно представляет собой самую высокую вершину над уровнем моря, однако не является самым массивным вулканом в мире. Вместо этого титул "самого массивного вулкана в мире" достается крупнейшему действующему вулкану Земли Мауна-Лоа как по массе, таи и по объему. Например, Охос-дель-Саладо возвышается всего на 2000 над своим основанием, тогда как широкая вершина щитового вулкана Мауна-Лоа на 2700 ниже, чем Охос-дель-Саладо, но его высота над основанием почти в 10 раз превышает высоту андийского вулкана.

Любопытно, что Мауна-Лоа не входит в тихоокеанское огненное кольцо. По словам профессора геофизики Калифорнийского университета Габи Ласке, Гавайи находятся в центре океанической плиты – фактически, это самая изолированная вулканическая точка на планете, расположенная вдали от границ плит.

Вулкан Мауна-Лоа на Гавайях Фото: Shutterstock

Самый большой вулкан

Мауна-Лоа, возможно, удерживает титул самого массивного вулкана в мире, однако он не является самым большим на планете. По данным исследователей, самым большим вулканом на земле считается Пухахону.

По словам профессора кафедры вулканологии, геохимии и петрологии Гавайского университета в Маноа Майкла Гарсия, название вулкана с гавайского переводится как "черепаха, всплывающая для вдоха", и с правильного ракурса действительно похож на животное: его двойная вершина возвышается из воды, словно огромный клюв, устремленный в небо.

Любопытно, что вулкан возвышается лишь на 52 метра над уровнем моря и давно неактивен – последнее извержение, как показывают наблюдения, произошло не менее 12,5 миллиона лет назад. Однако исследование 2014 года показало, что его объем составляет 148 000 кубических километров, что вдвое больше, чем объем Мауна-Лоа.

Он не только огромен, но и в период своего расцвета его лава была самой горячей за последние 66 миллионов лет. По словам исследователей, именно это и сделало его таким большим.

Самый большой вулкан Пухахону Фото: Shutterstock

Ранее Фокус писал о том, что ученые нашли причину извержения вулканов на самой горячей планете Солнечной системы.