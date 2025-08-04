Найбільші вулкани у світі тримаються групою: який із них вважається найвищим на Землі (фото)

За понад 4,5 мільярда років на нашій планеті утворилася величезна кількість вулканів — деякі з них не діють, тоді як інші несуть справжню загрозу. Але який із них вважається найвищим у світі? Дослідники назвали його.

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Який вулкан вважається найбільшим у світі? За словами дослідників, насправді все залежить від того, як ви вимірюєте його. Найвищий, найбільший або наймасивніший — на кожне з цих звань є свій претендент, пише IFLScience.

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Найвищий вулкан

Учені зазначають, що в боротьбі за звання найвищого вулкана у світі є явний переможець: вулкан Охос-дель-Саладо, розташований на кордоні Чилі та Аргентини. Його вершина височіє над рівнем моря на 6879 метрів. Цікаво, що інші претенденти на звання найвищих вулканів у світі розташовані досить близько: Льюльяйльяко, який посів друге місце, розташований лише за 267 км на північ, а третій і четвертий за висотою вулкани ще ближче.

Це може здатися разючим збігом, але, за словами вчених, насправді це не так. Річ у тім, що всі ці вулкани розташовані в Андах, де встановлено чимало найвищих рекордів Землі. Простягнувшись уздовж західного кордону Південної Америки, ці гори — і вулкани, що вкривають їхні вершини, — є результатом їхнього розташування на Тихоокеанському вогняному кільці.

За словами дослідників, Анди проходять паралельно Перуансько-Чилійському жолобу, що утворився в результаті занурення плити Наска під Південно-Американську плиту. У міру того як плита Наска опиняється внизу, вона нагрівається і плавиться, перетворюючись на магму, яка зрештою виривається назовні в результаті вулканічного вибуху. Водночас Південноамериканська плита стискається під дією руху і стискається, утворюючи гори. Цей процес відомий як орогенез.

За словами експертів Смітсонівського інституту, вершини двадцяти найвищих голоценових вулканів світу розташовані вище структурних максимумів Анд. Попри те, що Льюльяйльяко активніший, ніж Охос-дель-Саладо, останній офіційно вважається найвищим вулканом у світі. Учені також зазначають, що відсутність історичних вивержень найвищого вулкана у світі пояснюється лише його віддаленістю.

Зазначимо, що в Америці є лише одна гора вища за Охос-дель-Саладо — аргентинська Аконкагуа, висота якої сягає 6962 метри. Однак учені з Чилі стверджують, що ця гора не є вулканом, а її висота зумовлена черепітчастим скиданням-надвигом.

Наймасивніший вулкан

Охос-дель-Саладо справді являє собою найвищу вершину над рівнем моря, проте не є наймасивнішим вулканом у світі. Натомість титул "наймасивнішого вулкана у світі" дістається найбільшому активному вулкану Землі Мауна-Лоа як за масою, так і за об'ємом. Наприклад, Охос-дель-Саладо височіє лише на 2000 над своєю основою, тоді як широка вершина щитового вулкана Мауна-Лоа на 2700 нижча, ніж Охос-дель-Саладо, але його висота над основою майже в 10 разів перевищує висоту андійського вулкана.

Цікаво, що Мауна-Лоа не входить до тихоокеанського вогняного кільця. За словами професора геофізики Каліфорнійського університету Габі Ласке, Гаваї розташовані в центрі океанічної плити — фактично, це найбільш ізольована вулканічна точка на планеті, розташована далеко від кордонів плит.

Вулкан Мауна-Лоа на Гаваях Фото: Shutterstock

Найбільший вулкан

Мауна-Лоа, можливо, утримує титул наймасивнішого вулкана у світі, проте він не є найбільшим на планеті. За даними дослідників, найбільшим вулканом на землі вважається Пухахону.

За словами професора кафедри вулканології, геохімії та петрології Гавайського університету в Маноа Майкла Гарсія, назва вулкана з гавайської перекладається як "черепаха, що спливає для вдиху", і з правильного ракурсу справді схожий на тварину: його подвійна вершина підноситься з води, немов величезний дзьоб, спрямований у небо.

Цікаво, що вулкан височіє лише на 52 метри над рівнем моря і давно неактивний — останнє виверження, як свідчать спостереження, відбулося щонайменше 12,5 мільйона років тому. Однак дослідження 2014 року показало, що його об'єм становить 148 000 кубічних кілометрів, що вдвічі більше, ніж об'єм Мауна-Лоа.

Він не тільки величезний, а й у період свого розквіту його лава була найгарячішою за останні 66 мільйонів років. За словами дослідників, саме це і зробило його таким великим.

Найбільший вулкан Пухахону Фото: Shutterstock

Раніше Фокус писав про те, що вчені знайшли причину виверження вулканів на найгарячішій планеті Сонячної системи.