Глаза не выпадут: ученые объяснили, можно ли чихать с открытыми глазами

Профессор медицины Техасского университета Дэвид Хьюстон объяснил, могут ли люди чихать с открытыми глазами. Он также ответил на вопрос, может ли это повредить наши глаза.

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По словам доктора Дэвида Хьюстона, чихнуть с открытыми глазами вполне реально, вопреки распространенному мнению. Он подчеркивает, что закрывание глаз во время чихания является всего лишь автономным или негативным рефлексом, то есть автоматическая реакция организма на раздражитель, которая контролируется автономной (вегетативной) нервной системой. Также это значит, что это действие ваше тело делает без вашего сознательного участия, пишет Daily Mail.

Эксперт утверждает, что этот рефлекс можно взять под контроль.

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“Чихание с открытыми глазами возможно, поэтому этот процесс не является чем-то запрограммированным или обязательным”, - говорит Хьюстон.

Чихание – это процесс, во время которого организм принудительно выталкивает воздух через носа и рот. Чаще всего такая реакция запускается, когда в ноздри попадает вирус, аллерген или химическое вещество.

“Чихание – это защитный механизм нашего организма, чтобы очистить нос от слизи, а также предотвратить попадание посторонних предметов и частиц в дыхательные пути”, - говорит доцент кафедры сестринского дела Университета Пердью Мег Сорг.

Чихание также может быть ответной реакцией на более необычные раздражители.

“Такие химические соединения, как пиперин или капсаицин, которые можно встретить в черном перцев и перце чили, могут раздражать нервные окончания слизистых оболочек носа и вызывать чихание”, - добавляет Сорг.

Также некоторые люди могут испытывать так называемое фоточихание, когда чихание провоцирует яркий свет.

Но независимо от причин чихания, многие люди в процессе привыкли закрывать глаза. Причина этого рефлекса до конца не изучена, но эксперты говорят, что это может быть одном из способов нашего организма защититься от микробов.

“Чихая, организм очищает дыхательные пути, обнаруживая в носу раздражающие частицы. Автоматически закрывая веки при чихании, можно предотвратить попадание большего количества раздражителей в глаза”, - говорит доктор Хьюстон.

Он добавляет, что этот рефлекс возможно побороть. Хьюстон добавляет, что такое чихание ни в коем случае не приведет к каким-либо повреждениям глаз.

“Давление, возникающее при чихании, кране маленькое, чтобы привести к выпучиванию или выпадению глаз, если они открыты во время чихания. Когда в глазах нарастает давление, оно обычно возникает в кровеносных сосудах, а не в глазах или окружающих мышцах”, - подытожил ученый.

Напомним, ученые рассказали, чего не стоит делать, когда вы чихаете. Хотя желание задержать "чих" иногда перебарывает инстинкты нашего организма, согласно проведенным исследованиям и практике, этого не стоит делать, ведь на кону может быть даже ваша жизнь.