Очі не випадуть: учені пояснили, чи можна чхати з відкритими очима

Професор медицини Техаського університету Девід Г'юстон пояснив, чи можуть люди чхати з відкритими очима. Він також відповів на запитання, чи може це пошкодити наші очі.

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За словами доктора Девіда Г'юстона, чхнути з відкритими очима цілком реально, всупереч поширеній думці. Він наголошує, що закривання очей під час чхання є всього лише автономним або негативним рефлексом, тобто автоматична реакція організму на подразник, яка контролюється автономною (вегетативною) нервовою системою. Також це означає, що цю дію ваше тіло робить без вашої свідомої участі, пише Daily Mail.

Експерт стверджує, що цей рефлекс можна взяти під контроль.

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"Чхання з розплющеними очима можливе, тому цей процес не є чимось запрограмованим або обов'язковим", — каже Г'юстон.

Чхання — це процес, під час якого організм примусово виштовхує повітря через ніс і рот. Найчастіше така реакція запускається, коли в ніздрі потрапляє вірус, алерген або хімічна речовина.

"Чхання — це захисний механізм нашого організму, щоб очистити ніс від слизу, а також запобігти потраплянню сторонніх предметів і часток до дихальних шляхів", — каже доцент кафедри сестринської справи Університету Пердью Мег Сорг.

Чхання також може бути відповідною реакцією на більш незвичайні подразники.

"Такі хімічні сполуки, як піперин або капсаїцин, які можна зустріти в чорному перці та перці чилі, можуть подразнювати нервові закінчення слизових оболонок носа і викликати чхання", — додає Сорг.

Також деякі люди можуть відчувати так зване фоточхання, коли чхання провокує яскраве світло.

Але незалежно від причин чхання, багато людей у процесі звикли закривати очі. Причина цього рефлексу до кінця не вивчена, але експерти кажуть, що це може бути одним зі способів нашого організму захиститися від мікробів.

"Чхаючи, організм очищає дихальні шляхи, виявляючи в носі подразнювальні частинки. Автоматично закриваючи повіки під час чхання, можна запобігти потраплянню більшої кількості подразників в очі", — каже доктор Г'юстон.

Він додає, що цей рефлекс можливо побороти. Г'юстон додає, що таке чхання в жодному разі не призведе до будь-яких пошкоджень очей.

"Тиск, що виникає під час чхання, дуже маленький, щоб призвести до випинання або випадання очей, якщо вони відкриті під час чхання. Коли в очах наростає тиск, він зазвичай виникає в кровоносних судинах, а не в очах або навколишніх м'язах", — підсумував учений.

Нагадаємо, вчені розповіли, чого не варто робити, коли ви чхаєте. Хоча бажання затримати "чих" іноді переборює інстинкти нашого організму, згідно з проведеними дослідженнями та практикою, цього не варто робити, адже на кону може бути навіть ваше життя.