Робот-краб помахал клешней своим живым сородичам: попытка знакомства обернулась катастрофой (видео)

Робот-краб по прозвищу Машущий Дейв стал участником необычного эксперимента. С помощью робота ученые решили проверить, как живые крабы реагируют на другого машущего краба.

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Команда исследователей взяла Машущего Дейва, оборудованного одной огромной клешней, и поместила его к живым самцам-крабов. Такое необычное знакомство закончилось настоящей катастрофой – один из крабов-скрипачей или манящих крабов, оторвал клешню Машущего Дейва, пишет IFL Science.

Также в ходе эксперимента удалось выяснить, что самцы крабов махали своими клешнями дольше в ответ на такие же действия со стороны Машущего Дейва. Но живые крабы не разбегались, как предполагали ученые. Скорее всего, по мнению экспертов, махание робота стало для крабов сигналом, что где-то рядом может быть самка.

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“Результаты исследования показали малозаметные способы, с помощью которых крабы корректируют свое поведение, чтобы конкурировать в динамично среде. Мы знаем, что многие животные корректируют свои сексуальные проявления, если поблизости находятся соперники, но мало что известно о том, как они реагируют на самих соперников”, - говорит автор исследования Джо Уайлд.

Манящие крабы или крабы-скрипачи обычно живут в норах под водой, но когда приходит период размножения, самцы выходят из своих нор и пытаются привлечь самок. Для этого крабы размахивают клешнями.

Предыдущие исследования показали, что самок больше остальных привлекают крабы, которые машут быстрее остальных, а также обладатели самых больших клешней. Поэтому конкуренция среди самцов очень жестокая. Но как сами самцы реагируют на такую конкуренцию?

“Если вы владелец магазина, а ваши конкуренты начинают занижать цены на товары, тогда и вам придется пересмотреть способ ведения своего бизнеса. Нечто подобное происходит и с самцами крабов, которые подают сигналы самкам. Наше исследование показало, что самцы действительно реагируют на конкуренцию”, - добавляют авторы исследования.

Самки же сочли Машущего Дейва немного странным, поэтому держались от него в стороне. Один же самец настолько бурно отреагировал на Машущего Дейва, что в конце концов, оторвал ему клешню.

После этого эксперимент пришлось остановить, чтобы отремонтировать и перезапустить робота.

По словам автора исследования, робот был создан на основе 3D-сканирования настоящих клешней манящих крабов. Далее Уайлд распечатал каркас для своего робота на 3D-принтере и разработал приложение, которое позволило управлять Машущим Дейвом.

Напомним, ученые призывают никогда больше не варить крабов заживо в кипятке. Факт, что крабы и омары кричат, когда мы бросаем их заживо в кипящую воду — не более чем миф. Но ученые призывают избегать такого способа приготовления.