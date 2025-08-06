Робот-краб помахав клешнею своїм живим родичам: спроба знайомства обернулася катастрофою (відео)

Робот-краб на прізвисько Манливий Дейв, що махає, став учасником незвичайного експерименту. За допомогою робота вчені вирішили перевірити, як живі краби реагують на іншого краба, що махає.

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Команда дослідників взяла Манливого Дейва, обладнаного однією величезною клешнею, і помістила його до живих самців-крабів. Таке незвичайне знайомство закінчилося справжньою катастрофою — один із крабів-скрипалів, або крабів, що ваблять, відірвав клешню Манливого Дейва, пише IFL Science.

Також під час експерименту вдалося з'ясувати, що самці крабів махали своїми клешнями довше у відповідь на такі самі дії з боку Манливого Дейва. Але живі краби не розбігалися, як припускали вчені. Найімовірніше, на думку експертів, махання робота стало для крабів сигналом, що десь поруч може бути самка.

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"Результати дослідження показали малопомітні способи, за допомогою яких краби коригують свою поведінку, щоб конкурувати в динамічному середовищі. Ми знаємо, що багато тварин коригують свої сексуальні прояви, якщо поблизу перебувають суперники, але мало що відомо про те, як вони реагують на самих суперників", — каже автор дослідження Джо Вайлд.

Краби, що ваблять, або краби-скрипалі зазвичай живуть у норах під водою, але коли настає період розмноження, самці виходять зі своїх нір і намагаються привернути увагу самок. Для цього краби розмахують клешнями.

Попередні дослідження показали, що самок більше за інших приваблюють краби, які махають швидше за інших, а також володарі найбільших клешень. Тому конкуренція серед самців дуже жорстока. Але як самі самці реагують на таку конкуренцію?

"Якщо ви власник магазину, а ваші конкуренти починають занижувати ціни на товари, тоді й вам доведеться переглянути спосіб ведення свого бізнесу. Щось подібне відбувається і з самцями крабів, які подають сигнали самкам. Наше дослідження показало, що самці дійсно реагують на конкуренцію", — додають автори дослідження.

Самки ж визнали Манливого Дейва трохи дивним, тому трималися від нього осторонь. Один же самець настільки бурхливо відреагував на Манливого Дейва, що зрештою відірвав йому клешню.

Після цього експеримент довелося зупинити, щоб відремонтувати та перезапустити робота.

За словами автора дослідження, робот був створений на основі 3D-сканування справжніх клешень крабів, що ваблять. Далі Вайлд роздрукував каркас для свого робота на 3D-принтері та розробив застосунок, який дав змогу керувати Дейвом, що махає.

Нагадаємо, вчені закликають ніколи більше не варити крабів живцем в окропі. Факт, що краби й омари кричать, коли ми кидаємо їх живцем у киплячу воду, — не більше ніж міф. Але вчені закликають уникати такого способу приготування.