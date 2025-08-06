Солнцезащитный крем теряет свою репутацию: теперь люди боятся им пользоваться

С подачи некоторых инфлюенсеров в Сети начала шириться новая “страшилка” о солнцезащитных кремах, польза которых еще совсем недавно превозносилась до небес. Что стало причиной такой кардинальной перемены?

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За последние годы стал общепринятым тот факт, что пребывание на солнце без соответствующей защиты – опасно. Но теперь интернет захватила другая идея о том, что солнцезащитный крем может быть опасным, пишет The Guardian.

Опасность пребывания на солнце заключается в высокоэнергетических ультрафиолетовых (УФ) лучах. Именно эти лучи вызывают преждевременное старение кожи, разрушая коллаген и эластин, что приводит к раннему появлению морщин.

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Хуже того, ультрафиолетовые лучи могут повреждать ДНК клеток кожи, что приводит к мутациям, а они – к развитию рака кожи. Согласно статистике, каждый третий случай рака в мире – это рак кожи, основной причиной которого являются ультрафиолетовые лучи.

“Слишком сильное ультрафиолетовое излучение солнца — основная причина меланомы, самого серьёзного вида рака кожи. Вот почему важно с раннего возраста вырабатывать правильные привычки безопасности на солнце и защищать кожу в периоды сильной солнечной активности, используя тень, одежду и солнцезащитный крем”, - говорит доктор Клэр Найт из крупнейшей в мире независимой организации по исследованию рака Cancer Research UK.

Когда наступает лето, кожа реагирует на такую перемену, чтобы защитить себя. Ее верхний слой, который называется эпидермис, начинает утолщаться, в результате чего у многих людей появляется загар. Это клетки кожи меланоциты начинают вырабатывать больше мелатонина, чтобы поглощать ультрафиолет. Но далеко не всем могут загорать, тем более что сам загар приводит к повреждению ДНК.

“Большая часть таких повреждений восстанавливаются, но далеко не все. Это становится причиной мутаций, которые могут развиваться на протяжении всей жизни, и в итоге, приводить к раку кожи. Воздействие солнца в детстве — критический период для развития рака кожи, особенно меланомы, в более позднем возрасте”, - говорит почётный профессор фотобиологии Ньюкаслского университета Брайан Диффи.

Как известно, солнцезащитные кремы содержат фильтры, которые могут поглощать УФ-лучи, спасая нашу кожу. По сути, они берут основной удар на себя, уменьшая количество УФ-излучения, которое достигает нашей кожи.

На сегодняшний день есть два основных типа УФ-фильтров. Неорганические соединения, которые обычно содержат оксид цинка и диоксид титана, а также органические, содержащие углерод. Оба фильтра добавляются в кремы, спреи и бальзамы. Также многие солнцезащитные средства содержат оба вида УФ-фильтров для лучшей защиты от солнца.

Опасения по поводу “токсичности” солнцезащитных кремов появились после публикации исследования, проведенного Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA).

Тогда ученые нашли следы органических фильтров, в частности авобензона, оксибензона, октокрилена и экамсулы, в крови людей после нанесения солнцезащитного крема.

Концентрации этих веществ превышали уровень, рекомендованный FDA.

После этого, масла в огонь подлил руководитель американской клиники по снижению веса доктор Тро Калайджян, который написал: “Будьте осторожны с тем, что вы наносите на себя и своих детей”.

В это же время авторы исследования подчеркнули, что ни в коем случае не призывают отказываться от использования солнцезащитных кремов.

“Эти результаты не указывают на то, что людям следует воздерживаться от использования солнцезащитного крема”, - написали авторы исследования.

Они подчеркнули, что в своем исследовании влияние солнцезащитного крема рассматривалось в “условиях максимального использования”. Иными словами, это означает, что во время эксперимента крем наносился очень толстым слоем. В реальной жизни люди используют примерно только одну десятую от того количества солнцезащитного крема, который использовался в исследовании. Такая доза автоматически снизит концентрацию трех из четырех ингредиентов крема ниже порогового значения, установленного FDA.

Напомним, ученый развенчал основные мифы о вреде солнцезащитного крема. В периоды когда солнце является нашим постоянным спутником в течение дня нет ничего важнее, чем защита кожи от его лучей. Однако есть ряд устоявшихся опасных мнений по этому поводу, которые решил развенчать известный эксперт.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.