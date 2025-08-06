Сонцезахисний крем втрачає свою репутацію: тепер люди бояться ним користуватися

З подачі деяких інфлюенсерів у Мережі почала ширитися нова "страшилка" про сонцезахисні креми, користь яких ще зовсім нещодавно злетіла до небес. Що стало причиною такої кардинальної зміни?

Related video

За останні роки став загальноприйнятим той факт, що перебування на сонці без відповідного захисту — небезпечне. Але тепер інтернет захопила інша ідея про те, що сонцезахисний крем може бути небезпечним, пише The Guardian.

Небезпека перебування на сонці полягає у високоенергетичних ультрафіолетових (УФ) променях. Саме ці промені спричиняють передчасне старіння шкіри, руйнуючи колаген та еластин, що призводить до ранньої появи зморшок.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Гірше того, ультрафіолетові промені можуть пошкоджувати ДНК клітин шкіри, що призводить до мутацій, а вони — до розвитку раку шкіри. Згідно зі статистикою, кожен третій випадок раку у світі — це рак шкіри, основною причиною якого є ультрафіолетові промені.

"Занадто сильне ультрафіолетове випромінювання сонця — основна причина меланоми, найсерйознішого виду раку шкіри. Ось чому важливо з раннього віку виробляти правильні звички безпеки на сонці та захищати шкіру в періоди сильної сонячної активності, використовуючи тінь, одяг і сонцезахисний крем", — каже докторка Клер Найт із найбільшої у світі незалежної організації з дослідження раку Cancer Research UK.

Коли настає літо, шкіра реагує на таку зміну, щоб захистити себе. Її верхній шар, який називається епідерміс, починає потовщуватися, внаслідок чого в багатьох людей з'являється засмага. Це клітини шкіри меланоцити починають виробляти більше мелатоніну, щоб поглинати ультрафіолет. Але далеко не всім можуть засмагати, тим паче що сама засмага призводить до пошкодження ДНК.

"Велика частина таких ушкоджень відновлюються, але далеко не всі. Це стає причиною мутацій, які можуть розвиватися протягом усього життя, і зрештою, призводити до раку шкіри. Вплив сонця в дитинстві — критичний період для розвитку раку шкіри, особливо меланоми, в більш пізньому віці", — говорить почесний професор фотобіології Ньюкаслського університету Брайан Діффі.

Як відомо, сонцезахисні креми містять фільтри, які можуть поглинати УФ-промені, рятуючи нашу шкіру. По суті, вони беруть основний удар на себе, зменшуючи кількість УФ-випромінювання, яке досягає нашої шкіри.

На сьогодні є два основних типи УФ-фільтрів. Неорганічні сполуки, які зазвичай містять оксид цинку і діоксид титану, а також органічні, що містять вуглець. Обидва фільтри додаються в креми, спреї та бальзами. Також багато сонцезахисних засобів містять обидва види УФ-фільтрів для кращого захисту від сонця.

Побоювання з приводу "токсичності" сонцезахисних кремів з'явилися після публікації дослідження, проведеного Управлінням із санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA).

Тоді вчені знайшли сліди органічних фільтрів, зокрема авобензону, оксибензону, октокрилену та екамсули, у крові людей після нанесення сонцезахисного крему.

Концентрації цих речовин перевищували рівень, рекомендований FDA.

Після цього, масла у вогонь підлив керівник американської клініки зі зниження ваги доктор Тро Калайджян, який написав: "Будьте обережні з тим, що ви наносите на себе і своїх дітей".

Водночас автори дослідження наголосили, що в жодному разі не закликають відмовлятися від використання сонцезахисних кремів.

"Ці результати не вказують на те, що людям слід утримуватися від використання сонцезахисного крему", — написали автори дослідження.

Вони підкреслили, що у своєму дослідженні вплив сонцезахисного крему розглядався в "умовах максимального використання". Іншими словами, це означає, що під час експерименту крем наносився дуже товстим шаром. У реальному житті люди використовують приблизно тільки одну десяту від тієї кількості сонцезахисного крему, яку використовували в дослідженні. Така доза автоматично знизить концентрацію трьох із чотирьох інгредієнтів крему нижче порогового значення, встановленого FDA.

Нагадаємо, вчений розвінчав основні міфи про шкоду сонцезахисного крему. У періоди коли сонце є нашим постійним супутником протягом дня немає нічого важливішого, ніж захист шкіри від його променів. Однак є низка усталених небезпечних думок з цього приводу, які вирішив розвінчати відомий експерт.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.