Солнечная система столкнулась с объектом, охладившем Землю: это произошло 2 млн лет назад

Наше Солнце движется вокруг центра Млечного Пути, поднимаясь и опускаясь по пути выше и ниже плоскости галактики. Новое исследование показало, что такое движение звезды проводит всю Солнечную систему через опасные области космоса.

Related video

Ученые считают, что Солнечная система могла пролететь через настолько плотное межзвездное облако, что оно смогло замедлить солнечный ветер, охлаждая Землю, пишет IFL Science.

Солнечная система имеет некоторую защиту от межзвездной среды, которая называется гелиосферой.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

“Поток заряженных частиц от Солнца или так называемый солнечный ветер простирается далеко за пределы самой Солнечной системы, пока не сталкивается с межзвездной средой. Это образует гигантский пузырь вокруг Солнца и его планет, известный как гелиосфера”, - говорят в NASA.

На сегодняшний день Солнечная система находится в регионе, который называется Местный пузырь или Местное межзвездное облако шириной 1000 световых лет. Этот регион космоса имеет меньшую плотность, чем обычное межзвездное пространство. Плотность “пузыря” составляет 0,001 частицы на кубический сантиметр по сравнению с типичными 0,1 атома на кубический сантиметр.

Но Солнечная система не всегда будет находиться в Местном пузыре, спустя несколько тысяч лет она снова направится в межзвездную среду.

На основе анализа траектории движения Солнечной системы и картографии Местного межзвездного облака, ученые выяснили, что в прошлом мы уже пересекали плотные области.

“В межзвёздной среде, которую Солнце пересекало последние пару миллионов лет, есть холодные, плотные облака, которые могли существенно повлиять на гелиосферу. Мы считаем, что Солнечная система прошла через холодное газовое облако несколько миллионов лет назад”, - говорят авторы статьи.

Такой пролет могу привести к сжатию гелиосферы, которая защищает Солнечную систему, а это в свою очередь, привело к изменению климата на планете. Также по мере сжатия гелиосферы часть вещества, из которого состоят такие плотные области, могла достичь Земли.

“Большие объёмы нейтрального водорода в результате столкновения с холодными облаками плотностью более 1000 см−3 изменят химический состав атмосферы Земли. Это могло бы привести к истощению озона в средних слоях атмосферы (50–100 км [31–62 мили]) и, в конечном итоге, к охлаждению Земли”, - пишут авторы.

Действительно, в ледяных кернах Земли были обнаружены свидетельства повышенного содержания изотопов 60Fe (железо-60) и 244Pu (плутоний-244). Такие же показатели были обнаружены в образцах лунного грунта. Ученые полагают, что они могли достичь Земли, когда Солнечная система пересекала Местное холодно облако Рыси около 2 млн лет назад.

Напомним, ученые рассказали, что такое межзвездное пространство и где оно начинается. Пространство между звездами на самом деле не пустое, как может показаться на первый взгляд.