Сонячна система зіткнулася з об'єктом, який охолодив Землю: це сталося 2 млн років тому

Наше Сонце рухається навколо центру Чумацького Шляху, піднімаючись і опускаючись по дорозі вище і нижче площини галактики. Нове дослідження показало, що такий рух зірки проводить всю Сонячну систему через небезпечні області космосу.

Учені вважають, що Сонячна система могла пролетіти через настільки щільну міжзоряну хмару, що вона змогла уповільнити сонячний вітер, охолоджуючи Землю, пише IFL Science.

Сонячна система має певний захист від міжзоряного середовища, який називається геліосферою.

"Потік заряджених частинок від Сонця або так званий сонячний вітер простягається далеко за межі самої Сонячної системи, доки не стикається з міжзоряним середовищем. Це утворює гігантську бульбашку навколо Сонця і його планет, відому як геліосфера", — кажуть у NASA.

На сьогодні Сонячна система знаходиться в регіоні, який називається Місцева бульбашка або Місцева міжзоряна хмара шириною 1000 світлових років. Цей регіон космосу має меншу щільність, ніж звичайний міжзоряний простір. Щільність "міхура" становить 0,001 частинки на кубічний сантиметр порівняно з типовими 0,1 атома на кубічний сантиметр.

Але Сонячна система не завжди перебуватиме в Місцевій бульбашці, через кілька тисяч років вона знову попрямує в міжзоряне середовище.

На основі аналізу траєкторії руху Сонячної системи і картографії Місцевої міжзоряної хмари, вчені з'ясували, що в минулому ми вже перетинали щільні області.

"У міжзоряному середовищі, яке Сонце перетинало останні кілька мільйонів років, є холодні, щільні хмари, які могли істотно вплинути на геліосферу. Ми вважаємо, що Сонячна система пройшла через холодну газову хмару кілька мільйонів років тому", — кажуть автори статті.

Такий проліт міг призвести до стиснення геліосфери, яка захищає Сонячну систему, а це, зі свого боку, призвело до зміни клімату на планеті. Також у міру стиснення геліосфери частина речовини, з якої складаються такі щільні області, могла досягти Землі.

"Великі обсяги нейтрального водню внаслідок зіткнення з холодними хмарами щільністю понад 1000 см-3 змінять хімічний склад атмосфери Землі. Це могло б призвести до виснаження озону в середніх шарах атмосфери (50-100 км [31-62 милі]) і, в кінцевому підсумку, до охолодження Землі", — пишуть автори.

Дійсно, в крижаних кернах Землі було виявлено свідчення підвищеного вмісту ізотопів 60Fe (залізо-60) і 244Pu (плутоній-244). Такі ж показники були виявлені в зразках місячного ґрунту. Вчені вважають, що вони могли досягти Землі, коли Сонячна система перетинала Місцеву холодну хмару Рисі близько 2 млн років тому.

Нагадаємо, вчені розповіли, що таке міжзоряний простір і де він починається. Простір між зірками насправді не порожній, як може здатися на перший погляд.