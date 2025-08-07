Старение – заразно, но его можно "вылечить": что показало новое исследование

Группа корейских ученых выяснила, что клеточное старение распространяется по организму подобно болезни. Исследователи говорят, что оно идет по нашему кровотоку.

Авторы исследования говорят, что их открытие может привести к разработке метода борьбы с возрастными изменениями. Результаты исследования были опубликованы в научном журнале Metabolism.

Группа под руководством профессора Ок Хи Чон из кафедры конвергентной медицины медицинского факультета Корейского университета нашла белок HMGB1, который связали со старением. Как оказалось, он играет главную роль в передаче старения от стареющих клеток к отдаленным тканям.

Науке давно известно, что стареющие клетки вырабатывают провоспалительные факторы и сигнальные молекулы, которые известны под названием SASP. Именно они запускают старение в окружающих их клетках.

По прошествию времени такие стареющие клетки накапливаются в разных тканях организма. Это приводит к снижению регенеративной способности и способствует нарушению функций тканей. Но недавнего временит механизм распространения старения в организме оставался неясным.

Команда профессора Чона представила первые доказательства того, что белок HMGB1 циркулирует в крови и вызывает старение. В это же время, окисленная форма этого белка не имеет такого же эффекта.

Исследователи показали, как белок может вызывать признаки старения в разных типах клеток человека, среди которых были фибробласты – клетки почечного эпителия, а также клетки скелетных мышц.

У мышей, которые систематически получали этот белок, наблюдалось повышение уровня маркеров старения. Но введение антител к HMGB1 не только смогло снизить уровень маркеров старения, но и усилило восстановление мышц, а также улучшило физическую работоспособность.

Результаты исследования, проведенного на мышах, показало, что воздействие на HMGB1 может иметь терапевтический потенциал. С помощью него ученые смогут, как минимум, смягчить возрастные изменения в телах людей.

“Это исследование показывает, что сигналы старения не ограничиваются отдельными клетками, а могут системно передаваться через кровь. Блокируя этот путь, мы смогли восстановить регенерационную способность тканей, что предлагает перспективную стратегию лечения заболеваний, связанных со старением”, - подытожил профессор Чон.

