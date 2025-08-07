Старіння — заразне, але його можна "вилікувати": що показало нове дослідження

Група корейських учених з'ясувала, що клітинне старіння поширюється організмом подібно до хвороби. Дослідники кажуть, що воно йде по нашому кровотоку.

Автори дослідження кажуть, що їхнє відкриття може призвести до розробки методу боротьби з віковими змінами. Результати дослідження були опубліковані в науковому журналі Metabolism.

Група під керівництвом професора Ок Хі Чон з кафедри конвергентної медицини медичного факультету Корейського університету знайшла білок HMGB1, який пов'язали зі старінням. Як виявилося, він відіграє головну роль у передачі старіння від старіючих клітин до віддалених тканин.

Науці давно відомо, що клітини, які старіють, виробляють прозапальні фактори та сигнальні молекули, які відомі під назвою SASP. Саме вони запускають старіння в оточуючих їх клітинах.

З плином часу такі старіючі клітини накопичуються в різних тканинах організму. Це призводить до зниження регенеративної здатності та сприяє порушенню функцій тканин. Але донедавна механізм поширення старіння в організмі залишався неясним.

Команда професора Чона представила перші докази того, що білок HMGB1 циркулює в крові та спричиняє старіння. Водночас, окислена форма цього білка не має такого ж ефекту.

Дослідники показали, як білок може викликати ознаки старіння в різних типах клітин людини, серед яких були фібробласти — клітини ниркового епітелію, а також клітини скелетних м'язів.

У мишей, які систематично отримували цей білок, спостерігалося підвищення рівня маркерів старіння. Але введення антитіл до HMGB1 не тільки змогло знизити рівень маркерів старіння, а й посилило відновлення м'язів, а також поліпшило фізичну працездатність.

Результати дослідження, проведеного на мишах, показали, що вплив на HMGB1 може мати терапевтичний потенціал. За допомогою нього вчені зможуть, як мінімум, пом'якшити вікові зміни в тілах людей.

"Це дослідження показує, що сигнали старіння не обмежуються окремими клітинами, а можуть системно передаватися через кров. Блокуючи цей шлях, ми змогли відновити регенераційну здатність тканин, що пропонує перспективну стратегію лікування захворювань, пов'язаних зі старінням", — підсумував професор Чон.

Нагадаємо, люди старіють не поступово, а у два величезні стрибки. Учені провели масштабне дослідження, яке вказало на два ключові періоди в нашому житті.