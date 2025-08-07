На дне Тихого океана нашли дорогу из желтого кирпича, как в мифах про Атлантиду (видео)

Команда ученых, которая исследовала подводную цепь вулканов в Тихом океане, наткнулась на нечто необычной. На морском дне исследователи нашли объект, похожий на “дорогу из желтого кирпича”.

Related video

Несмотря на интригующий внешний вид объекта, ученые говорят, что он имеет вполне природное происхождение. Кирпичная кладка на дне Тихого океана является результатом вулканической геологии, которая равномерно раздробила скалу, пишет IFL Science.

Открытие было сделано пилотами аппарата E/V Nautilus, во время того, как они исследовали подводный хребет Лилиуокалани. Ученые отправились в экспедицию, чтобы взять образы марганцевой корки с морского дна при помощи роботизированной руки.

С помощью манипулятора исследователи смогли добраться до железомарганцевой корки на дне океана. Это месторождение состоит из оксидов железа и марганца.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

После того, как аппарат смог взять образец, он продолжил свой путь и наткнулся на участок дна, который ученые называют “запекшейся коркой”. Именно в этом месте и была обнаружена кирпичная дорога.

“То, что может показаться дорогой из желтого кирпича к затонувшей Атлантиде, на самом деле является примером древней активной вулканической геологии”, - говорит участник исследовательской мисси E/V Nautilus.

Он отмечает, что эта так называемая дорога располагается вдоль вершины подводной горы Нутка, которая находится на территории Национального морского памятника Папаханаумокуакеа.

Сперва ученые решили, что смотрят на участок озерного дна в прошлом, но позже ее идентифицировали как гиалокластит – тип вулканической породы, которая встречается в местах, где подводные вулканы извергаются на морское дно.

Причина, по которой морское дно выглядит как кирпичи, заключается в том, что оно множество раз нагревалось и остывало во время извержений. В ходе этого процесса поверхность растрескалась.

По словам ученых, это немного похоже на выпекание брауни: поверхность твердая, но может подниматься и опускаться под воздействием тепла и холода, образуя трещины. Эта древняя вулканическая порода вела себя похожим образом, только гораздо дольше, чем выпекается брауни.

Напомним, в Бразилии рыбацкой сетью "выловили" корабль-призрак. Поисковая команда ВМС Бразилии подтвердила, что найденное судно – это военный корабль Vital de Oliveira.