На дні Тихого океану знайшли дорогу з жовтої цегли, як у міфах про Атлантиду (відео)

Команда вчених, яка досліджувала підводний ланцюг вулканів у Тихому океані, натрапила на щось незвичайне. На морському дні дослідники знайшли об'єкт, схожий на "дорогу з жовтої цегли".

Незважаючи на інтригуючий зовнішній вигляд об'єкта, вчені кажуть, що він має цілком природне походження. Цегляна кладка на дні Тихого океану є результатом вулканічної геології, яка рівномірно роздробила скелю, пише IFL Science.

Відкриття було зроблено пілотами апарату E/V Nautilus, під час того, як вони досліджували підводний хребет Ліліуокалані. Вчені вирушили в експедицію, щоб взяти образи марганцевої кірки з морського дна за допомогою роботизованої руки.

За допомогою маніпулятора дослідники змогли дістатися до залізомарганцевої кірки на дні океану. Це родовище складається з оксидів заліза і марганцю.

Після того, як апарат зміг взяти зразок, він продовжив свій шлях і натрапив на ділянку дна, яку вчені називають "запеченою кіркою". Саме в цьому місці і було виявлено цегляну дорогу.

"Те, що може здатися дорогою з жовтої цегли до затонулої Атлантиди, насправді є прикладом давньої активної вулканічної геології", — каже учасник дослідницької місії E/V Nautilus.

Він зазначає, що ця так звана дорога розташовується вздовж вершини підводної гори Нутка, яка розташована на території Національної морської пам'ятки Папаханаумокуакеа.

Спершу вчені вирішили, що дивляться на ділянку озерного дна в минулому, але пізніше її ідентифікували як гіалокластит — тип вулканічної породи, яка зустрічається в місцях, де підводні вулкани вивергаються на морське дно.

Причина, через яку морське дно має вигляд цегли, полягає в тому, що воно безліч разів нагрівалося і остигало під час вивержень. Під час цього процесу поверхня розтріскалася.

За словами вчених, це трохи схоже на випікання брауні: поверхня тверда, але може підніматися й опускатися під впливом тепла й холоду, утворюючи тріщини. Ця давня вулканічна порода поводилася схожим чином, тільки набагато довше, ніж випікається брауні.

