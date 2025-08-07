Ученые выяснили, что вероятность умереть от падения астероида выше, чем от бешенства

Новое исследование показывает, насколько высока вероятность того, что человек может умереть от падения астероида в течение жизни.

Ученые рассчитали, насколько вероятно, что падение астероида на Землю в течение средней продолжительности жизни человека, может привести к смерти. Также они сравнили эту вероятность с другими, предотвратимыми причинами смерти. Исследование опубликовано на сервере препринтов arXiv, пишет ScienceAlert.

Исследование сравнивает риск смерти от падения астероида с риском смерти от других предотвратимых факторов. Хотя точно рассчитать этот риск сложно, падение астероида можно предотвратить. Это доказало NASA в 2022 году, когда изменило орбиту околоземного астероида с мощью столкновения с ним космического аппарата.

Ученые собрали данные об известных потенциально опасных астероидах и о рисках смерти людей в результате падения космических камней на Землю. На основе этого они рассчитали частоту потенциальных ударных событий. После этого ученые собрали данные о различных типах смертей людей и сравнили вероятность такой смерти в течение средней продолжительности жизни человека в мире, составляющей 71 год. Ученые изучили вероятность смерти в результате падения астероида наряду с вероятностью смерти по другим причинам.

Авторы исследования собрали данные о потенциально смертельных событиях для человека:

нападение слона;

удар молнии;

прыжок с парашютом;

отравление угарным газом;

автомобильная авария;

бешенство;

и грипп.

Затем ученые рассчитали вероятность того, что человек столкнется с одним из этих событий и вероятность того, что он умрет от этих событий. Но эта вероятность варьируется от места проживания людей.

Несмотря на то, что еще ни один человек не умер от падения астероида, исследование показало, что вероятность умереть в результате такого события больше, чем вероятность умереть от бешенства. В то же время вероятность умереть в результате автомобильной аварии выше, чем от падения астероида.

Умереть от гриппа также можно с большей вероятностью, чем от падения астероида. Что касается удара молнии и нападения слона, то вероятность смерти в этом случае также выше, чем от падения космического камня.

Ученые пришли к выводу, что все же вероятность любого смертельного исхода в результате предотвратимых потенциально смертельных событий достаточно низка. Это значит, что в течение жизни человек может никогда не столкнутся с одним из перечисленных выше событий, в том числе и с падением астероида.

