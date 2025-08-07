Учені з'ясували, що ймовірність померти від падіння астероїда вища, ніж від сказу

Нове дослідження показує, наскільки висока ймовірність того, що людина може померти від падіння астероїда протягом життя.

Учені розрахували, наскільки ймовірно, що падіння астероїда на Землю протягом середньої тривалості життя людини, може призвести до смерті. Також вони порівняли цю ймовірність з іншими, запобіжними причинами смерті. Дослідження опубліковано на сервері препринтів arXiv, пише ScienceAlert.

Дослідження порівнює ризик смерті від падіння астероїда з ризиком смерті від інших факторів, яким можна запобігти. Хоча точно розрахувати цей ризик складно, падінню астероїда можна запобігти. Це довело NASA у 2022 році, коли змінило орбіту навколоземного астероїда з потужністю зіткнення з ним космічного апарату.

Учені зібрали дані про відомі потенційно небезпечні астероїди та про ризики смерті людей унаслідок падіння космічних каменів на Землю. На основі цього вони розрахували частоту потенційних ударних подій. Після цього вчені зібрали дані про різні типи смертей людей і порівняли ймовірність такої смерті протягом середньої тривалості життя людини у світі, що становить 71 рік. Учені вивчили ймовірність смерті внаслідок падіння астероїда поряд із ймовірністю смерті з інших причин.

Автори дослідження зібрали дані про потенційно смертельні події для людини:

напад слона;

удар блискавки;

стрибок із парашутом;

отруєння чадним газом;

автомобільна аварія;

сказ;

і грип.

Потім учені розрахували ймовірність того, що людина зіткнеться з однією з цих подій і ймовірність того, що вона помре від цих подій. Але ця ймовірність варіюється від місця проживання людей.

Незважаючи на те, що ще жодна людина не померла від падіння астероїда, дослідження показало, що ймовірність померти внаслідок такої події більша, ніж ймовірність померти від сказу. Водночас імовірність померти внаслідок автомобільної аварії вища, ніж від падіння астероїда.

Померти від грипу також можна з більшою ймовірністю, ніж від падіння астероїда. Щодо удару блискавки та нападу слона, то ймовірність смерті в цьому випадку також вища, ніж від падіння космічного каменю.

Вчені дійшли висновку, що все ж імовірність будь-якого смертельного результату внаслідок потенційно смертельних подій, яким можна запобігти, досить низька. Це означає, що протягом життя людина може ніколи не зіткнутися з однією з перерахованих вище подій, зокрема і з падінням астероїда.

Як уже писав Фокус, вчені знайшли в океані докази вибуху комети, що змінила світ 12 800 років тому. Мікроскопічні частинки пилу у відкладеннях на дні океану можуть бути свідченням того, що 12 800 років тому в атмосфері Землі вибухнула комета. Вважається, що ця вибухова подія спровокувала сильне похолодання на Землі і сприяла вимиранню величезних стародавніх тварин.