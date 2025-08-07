Пережившие извержение Везувия: уцелевшие жители Помпей не бросили свой разрушенный город

Археологи нашли доказательства того, что Помпеи были снова заселены после извержения Везувия в 79 году н. э. Тогда весь древний город превратился в руины.

Но несмотря на такие масштабные разрушения, некоторые уцелевшие жители города вернулись в свои дома. Историки говорят, что до извержения Везувия в Помпеях проживало более 20 тыс. человек, пишет Science Alert.

К вернувшимся жителям Помпей могли также присоединиться и те люди, которые искали новое место для поселения и охотники за ценными вещами прежних горожан.

“Археологические данные говорят, что это скорее было неформальное поселение, где люди жили в достаточно тяжелых условиях, лишенные инфраструктуры и удобств, характерных для римского города”, - говорят авторы исследования.

Заселенными были преимущественно верхние этажи зданий, а нижние были переоборудованы в подвалы с печами и мельницами.

“Помпеи после 79 года не возродили в полной мере, это скорее был лагерь, фавела среди все еще узнаваемых руин великого города”, - говорит директор объекта ЮНЕСКО Габриэль Цухтригель.

Некоторые свидетельства повторного заселения Помпей находили и раньше, но им не уделяли должного внимания в погоне за красочными фресками и другими артефактами.

“Незначительные следы этого повторного заселения были буквально уничтожены, а зачастую и вовсе сметены без каких-либо записей”, - добавляют ученые.

По оценкам археологов, во время извержения Везувия погибло 15-20% населения Помпей. Основной причиной стала даже не лава, а тепловой удар, который был вызван облаком из газов и пепла.

Спустя некоторое время вулканический пепел осел, похоронив под собой целый город, сохранив дома, улицы и даже людей. Впервые древний город под слоем пепла нашли в конце XVI века.

